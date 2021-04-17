З кожним роком в дизайні інтер'єру з'являються нові тренди. Деякі з них стильно виглядають і отримують затребуваність на кілька років.

Однак не всі трендові рішення зручні в побуті. Які мінуси вони приховують – читайте нижче.

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1. Фасади без ручок

Це рішення у тренді вже кілька років. Найчастіше у фасадах без ручок використовується механізм push-to-open. Для відкриття дверцят на них потрібно натиснути, після чого механізм виштовхне їх на 5 – 10 сантиметрів. Однак, щоб повністю відкрити шафку, необхідно зробити ще одну дію. Крім того, на фасадах без ручок залишаються відбитки від пальців, які доводиться часто протирати.

Фасади без фурнітури – це стильно, але не дуже зручно / Фото pinterest

2. Шафи з рейковими дверцятами

Шафи з рейковими дверцятами – ще один тренд в інтер'єрі, який стрімко набирає популярність. Однак при виборі важливо простежити, щоб рейки були тільки на фасаді, а зсередини двері повинні бути суцільними. В іншому випадку всередину шафи потраплятиме багато пилу.

Двері шафи всередині мають бути суцільними / Фото fixmaster74

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3. Вази з сухоцвітами

Вази з букетами із сухоцвітів – довгограючий тренд, який полюбився багатьом. Вони стильно і неабияк виглядають, надають затишку і створюють особливу атмосферу. Крім того, на відміну від живих квітів або зелених рослин вони не вимагають особливого догляду і довго стоять. Однак є у сухоцвітів суттєвий мінус – вони обсипаються і накопичують на собі пил. Цей варіант – не дуже вдале рішення для алергіків.

Сухоцвіти збирають пил / Фото pinterest