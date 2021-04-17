Модно или устарело: дизайнер интерьера раскрыла секреты идеальной кухни
Ежегодно в дизайне интерьера появляется что-то новое, а многие популярные решения остаются в прошлом. Кухня – не исключение, ведь это место всегда хочется сделать максимально уютным и функциональным.
Источник:Инстаграм Валентины Петряковой
Перед тем как обустраивать кухню, следует тщательно все продумать. Какие решения актуальны, а какие – устарели, рассказала дизайнер интерьера Валентина Петрякова.
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От чего следует отказаться на кухне
- Если у вас на кухне есть открытые полки, следует отказаться от "бабушкиных" сервизов и тарелок вразнобой. Подберите стильные однотонные наборы посуды.
- Холодильник, по словам дизайнера интерьера, является еще одной "опасной" зоной на кухне. Не нужно завешивать его фотками, магнитами и различными записями. Если вы хотите сделать холодильник акцентом, подберите оригинальную модель в ярком цвете.
- Фотопечать на кухне (водопады, орхидеи, овощи, фрукты) – устаревший прием, от которого нужно отказаться. Используйте однотонные фасады – они всегда актуальны.⠀
- Массивные занавески с ламбрекенами остались в прошлом. Используйте простые и лаконичные варианты.
Стильная кухня должна быть лаконичной / Фото pinterest
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- Многоуровневые потолки также уже неактуальны. В тренде – обычный ровный потолок.
- Фотопечать на кухонном фартуке – моветон. По словам Валентины Петряковой, не стоит выбирать пейзажи, цветы и другие растительные мотивы. Если очень хочется использовать стекло на фартуке, оно может быть прозрачным или однотонным.
- Гарнитуры с полным комплектом мебели (шкаф, кровать, тумба, комод и пр.) вышли из моды. Стильно выглядит мебель в одной цветовой гамме, но не из одной серии.
Дизайнер интерьера призвала делать сдержанную и лаконичную кухню / Фото pinterest
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