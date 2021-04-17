Ежегодно в дизайне интерьера появляется что-то новое, а многие популярные решения остаются в прошлом. Кухня – не исключение, ведь это место всегда хочется сделать максимально уютным и функциональным.

Перед тем как обустраивать кухню, следует тщательно все продумать. Какие решения актуальны, а какие – устарели, рассказала дизайнер интерьера Валентина Петрякова. Читайте Тренды в интерьере: какие минусы они скрывают От чего следует отказаться на кухне Если у вас на кухне есть открытые полки, следует отказаться от "бабушкиных" сервизов и тарелок вразнобой. Подберите стильные однотонные наборы посуды. Холодильник, по словам дизайнера интерьера, является еще одной "опасной" зоной на кухне. Не нужно завешивать его фотками, магнитами и различными записями. Если вы хотите сделать холодильник акцентом, подберите оригинальную модель в ярком цвете. Фотопечать на кухне (водопады, орхидеи, овощи, фрукты) – устаревший прием, от которого нужно отказаться. Используйте однотонные фасады – они всегда актуальны.⠀ Массивные занавески с ламбрекенами остались в прошлом. Используйте простые и лаконичные варианты. Стильная кухня должна быть лаконичной / Фото pinterest Интересно Гардеробная в спальне: все за и против модного решения Многоуровневые потолки также уже неактуальны. В тренде – обычный ровный потолок. Фотопечать на кухонном фартуке – моветон. По словам Валентины Петряковой, не стоит выбирать пейзажи, цветы и другие растительные мотивы. Если очень хочется использовать стекло на фартуке, оно может быть прозрачным или однотонным. Гарнитуры с полным комплектом мебели (шкаф, кровать, тумба, комод и пр.) вышли из моды. Стильно выглядит мебель в одной цветовой гамме, но не из одной серии. Дизайнер интерьера призвала делать сдержанную и лаконичную кухню / Фото pinterest Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Дизайнер интерьера Крым (@design_valentina)