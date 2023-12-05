Ідеї декору в передпокої: п'ять стильних способів прикрасити порожню стіну
Джерело:Homes & Gardens
Знайти гарні ідеї для декорування стін не завжди легко, тому дизайнери вирішили поділитися своїми проєктами. Ось кілька способів, як оживити стіни в передпокої та водночас проявити свій стиль.
Дизайн передпокою чи коридору має бути по-особливому затишним та стильним, оскільки це перша кімната, яку бачать усі, хто заходить у дім. Звичайно, що ви можете залишити стіни порожніми, але краще оформити їх відповідно до своїх уподобань. Індивідуальність у дизайні зараз дуже цінують.
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