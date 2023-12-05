Ідеї ​​декору в передпокої: п'ять стильних способів прикрасити порожню стіну

Знайти гарні ідеї для декорування стін не завжди легко, тому дизайнери вирішили поділитися своїми проєктами. Ось кілька способів, як оживити стіни в передпокої та водночас проявити свій стиль.

Дизайн передпокою чи коридору має бути по-особливому затишним та стильним, оскільки це перша кімната, яку бачать усі, хто заходить у дім. Звичайно, що ви можете залишити стіни порожніми, але краще оформити їх відповідно до своїх уподобань. Індивідуальність у дизайні зараз дуже цінують.

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Повісьте картину сучасного мистецтва

Затишний світлий передпокій із сучасною картиною / Albion Nord

Встановіть дзеркальну стіну в темному коридорі

Дзеркала освітлюють темні маленькі приміщення / Фото Cabellero

Встановіть настінну вішалку

На мінівішалку можна повісити стильні речі / Фото Mylands

Поклейте візерункові шпалери

Сміливі темні шпалери зі світлими малюнками / Фото Paint & Paper Library

Повісьте скульптурне дзеркало

Також можна поставити консольний столик та встановити гарні світильники / Фото Elicyon