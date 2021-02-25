Кожен власник житла хоче, щоб інтер'єр виглядав стильно, дорого і затишно.

Які предмети допоможуть створити розкішну обстановку в квартирі – розповіла дизайнерка інтер'єру Вікторія Дворжанська.

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Глянець – мабуть, один з головних способів отримати розкішний інтер'єр,

– зазначила Дворжанська.

Дзеркальні панно від підлоги до стелі і великі дзеркала у металевих рамах.

Але цікава геометрія і різні фігури не повинні стати на заваді для виконання прямої функції дзеркалом. Наприклад, у передпокої, де ми дивимося на себе в повний зріст, фаска буде тільки дратувати,

– пояснила дизайнерка інтер'єру.

Глянцева підлога з натурального каменю або керамограніту.​

За словами Дворжанської, зони біля дивана та ліжок краще застелити килимами, щоб прибрати ефект "холодної" підлоги.

Глянцева підлога дозволить створити дорогий інтер'єр / Фото wikipotolok

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Меблі під лаком виглядають ошатно, відображають світло та дають відблиски.

Однак врахуйте, що вони складні у догляді. Зокрема, на них завжди залишаються відбитки пальців.

Полірований метал. Вставки у меблях, профілі на стиках підлогових і настінних поверхонь, елементи в освітленні.

Важливо не переборщити: якщо подібних деталей багато – житло нагадуватиме офіс.

Скляний і металевий декор, картини під склом, вази, склянки, посуд.

Важливо: усі ці предмети дуже люблять пил, тому краще зберігати їх за склом.

Металевий декор додасть індивідуальності інтер'єру / Фото pinterest

Кришталь і світло у світильниках.

Вікторія Дворжанська уточнила, що йдеться виключно про прозоре або тоноване скло, оскільки матове не створить дорогого ефекту.