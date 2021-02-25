Секрети дорогого дизайну: названо простий спосіб отримати розкішний інтер'єр
Кожен власник житла хоче, щоб інтер'єр виглядав стильно, дорого і затишно.
Джерело:Інстаграм Вікторії Дворжанської
Які предмети допоможуть створити розкішну обстановку в квартирі – розповіла дизайнерка інтер'єру Вікторія Дворжанська.
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Глянець – мабуть, один з головних способів отримати розкішний інтер'єр,
– зазначила Дворжанська.
- Дзеркальні панно від підлоги до стелі і великі дзеркала у металевих рамах.
Але цікава геометрія і різні фігури не повинні стати на заваді для виконання прямої функції дзеркалом. Наприклад, у передпокої, де ми дивимося на себе в повний зріст, фаска буде тільки дратувати,
– пояснила дизайнерка інтер'єру.
- Глянцева підлога з натурального каменю або керамограніту.
За словами Дворжанської, зони біля дивана та ліжок краще застелити килимами, щоб прибрати ефект "холодної" підлоги.
Глянцева підлога дозволить створити дорогий інтер'єр / Фото wikipotolok
Цікаво Який стиль інтер'єру вибрати, якщо бюджет обмежений: порада дизайнерки
- Меблі під лаком виглядають ошатно, відображають світло та дають відблиски.
Однак врахуйте, що вони складні у догляді. Зокрема, на них завжди залишаються відбитки пальців.
- Полірований метал. Вставки у меблях, профілі на стиках підлогових і настінних поверхонь, елементи в освітленні.
Важливо не переборщити: якщо подібних деталей багато – житло нагадуватиме офіс.
- Скляний і металевий декор, картини під склом, вази, склянки, посуд.
Важливо: усі ці предмети дуже люблять пил, тому краще зберігати їх за склом.
Металевий декор додасть індивідуальності інтер'єру / Фото pinterest
- Кришталь і світло у світильниках.
Вікторія Дворжанська уточнила, що йдеться виключно про прозоре або тоноване скло, оскільки матове не створить дорогого ефекту.
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