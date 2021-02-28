Більше повітря: дизайнерка розкрила ще один секрет дорогого інтер'єру

Джерело:Інстаграм Вікторії Дворжанської
Для того щоб інтер'єр виглядав актуально, стильно і дорого, потрібно враховувати кілька важливих правил і рекомендацій.
Одним із секретів дорогого інтер'єру є відчуття простору і більше повітря в ньому – розповіла дизайнерка інтер'єру Вікторія Дворжанська.
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Повітря! Відчуття простору,
– назвала ще один секрет дорогого інтер'єру Дворжанська.
Глянцеві поверхні роблять інтер'єр дорожчим / Фото pinterest
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Простір потрібно збільшувати у вхідних зонах і санвузлах просто тому, що зазвичай вони невеликого розміру. Тобто чисто з практичних міркувань. Але збільшуючи і без того великі спальні і вітальні, є шанс опинитися в холодному і бездушному приміщенні,
– уточнила Вікторія Дворжанська.
Для того щоб уникнути описаної ситуації, вона рекомендує використовувати протилежні ефекти у такій же кількості: