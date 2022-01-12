Доступ до реєстру будівництва приватних електронних систем стане платним

Підключення до отримання даних з Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва (ЄДЕСБ) для приватних електронних систем коштуватиме 1870 гривень на місяць.

Про це заявила пресслужба Міністерства цифрової трансформації України. Розповідаємо, що відомо про нововведення.

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Е-послуги для приватних компаній – лише за договором

Кабінет міністрів затвердив постанову про порядок і вартість підключення до отримання даних з Е-системи будівництва. Для доступу приватним компаніям необхідно укласти договір із технічним адміністратором ЄДЕСБ.

Крім того, цією постановою встановлюється плата тільки для приватних електронних систем при наданні доступу до відомостей про характеристики об'єктів будівництва та статуси документів щодо них і з обробки статистичних та/або аналітичних даних.

Постанова не змінює ситуацію з послугами для громадян та умовами роботи з Е-системою для професійних користувачів (архітекторів, технічних інвентаризаторів тощо).

Усі послуги залишаються безкоштовними. Ці гарантії зафіксовано на рівні законодавства,

– додали в пресслужбі.

Раніше ми розповідали, що зараз доступно 14 будівельних послуг, які можна отримати онлайн. Мова йде про отримання дозволу на виконання будівельних робіт, декларації про готовність до експлуатації об’єктів СС1 та видачу будівельного паспорта.