Об этом заявила пресс-служба Министерства цифровой трансформации Украины. Рассказываем, что известно о нововведениях.

Важно Покупка квартиры по договору переуступки: что это и как правильно оформить

Е-услуги для частных компаний – только по договору

Кабинет министров утвердил постановление о порядке и стоимости подключения к получению данных по Е-системе строительства. Для доступа частным компаниям следует заключить договор с техническим администратором ЕГЭСБ.

Кроме того, этим постановлением устанавливается плата только для частных электронных систем при предоставлении доступа к сведениям о характеристиках объектов строительства и статусах документов по ним и по обработке статистических и/или аналитических данных.

Постановление не изменяет ситуацию с услугами граждан и условиями работы с Е-системой для профессиональных пользователей (архитекторов, технических инвентаризаторов и так далее).

Все услуги остаются бесплатными. Эти гарантии зафиксированы на уровне законодательства,

– добавили в пресс-службе.

Ранее мы рассказывали, что сейчас доступно 14 строительных услуг, которые можно получить онлайн. Речь идет о получении разрешения на выполнение строительных работ, декларации о готовности к эксплуатации объектов СС1 и выдаче строительного паспорта.