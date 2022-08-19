В ефірі єдиного національного телемарафону міністр з питань цифрової трансформації Михайло Федоров розповів, як працюватиме послуга, інформує 24 канал.
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Етапи програма "Доступна іпотека" під 3%
Федоров наголосив, що проєкт передбачає пільгову ставку – від 3 до 7% для придбання житла.
- За словами Федорова, як і передбачалося, пріоритет надаватиметься військовим та членам їхніх родин, медикам, вчителям, науковцям.
- На другому етапі іпотеку зможуть оформити внутрішньо переміщені особи та члени їх родин.
- На третьому етапі програма стане доступною для усіх українців.
Інновація, окрім пільг у відсотках, полягає у тому, що цю послугу можна буде отримати через "Дію", не потрібно буде збирати якісь документи, щось комусь доказувати, збирати довідки про доходи, ксерити документи ходити по забудовниках,
– наголосив міністр.
Замість цього достатньо відправити через Дію запити різним банкам. Це можливо зробити буквально у кілька кліків, а вся необхідна інформація закумулюється автоматично. Після цього покупець отримує електронний документ – згоду від банку з сумою, на яку суму можна отримати пільгову іпотеку.
Далі з електронним документом можна звертатися до забудовників, вибирати житло і купувати його в іпотеку,
– додав Федоров.
Таким чином прибираються зайві кроки та незручності.
Чи є обмеження
Головна умова – внесок 20%. Для військових, медиків, вчителів та науковців буде діяти 3% пільгова ставка. Далі система, вираховуючи дохід, запропонує суму в рамках якої можна придбати житло. Інших обмежень посадовець не назвав. Але наголосив, що іпотека видаватиметься на термін до 20 років.