В ефірі єдиного національного телемарафону міністр з питань цифрової трансформації Михайло Федоров розповів, як працюватиме послуга, інформує 24 канал.

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Етапи програма "Доступна іпотека" під 3%

Федоров наголосив, що проєкт передбачає пільгову ставку – від 3 до 7% для придбання житла.

За словами Федорова, як і передбачалося, пріоритет надаватиметься військовим та членам їхніх родин, медикам, вчителям, науковцям.

та членам їхніх родин, На другому етапі іпотеку зможуть оформити внутрішньо переміщені особи та члени їх родин.

та члени їх родин. На третьому етапі програма стане доступною для усіх українців.

Інновація, окрім пільг у відсотках, полягає у тому, що цю послугу можна буде отримати через "Дію", не потрібно буде збирати якісь документи, щось комусь доказувати, збирати довідки про доходи, ксерити документи ходити по забудовниках,

– наголосив міністр.

Замість цього достатньо відправити через Дію запити різним банкам. Це можливо зробити буквально у кілька кліків, а вся необхідна інформація закумулюється автоматично. Після цього покупець отримує електронний документ – згоду від банку з сумою, на яку суму можна отримати пільгову іпотеку.

Далі з електронним документом можна звертатися до забудовників, вибирати житло і купувати його в іпотеку,

– додав Федоров.

Таким чином прибираються зайві кроки та незручності.

Чи є обмеження

Головна умова – внесок 20%. Для військових, медиків, вчителів та науковців буде діяти 3% пільгова ставка. Далі система, вираховуючи дохід, запропонує суму в рамках якої можна придбати житло. Інших обмежень посадовець не назвав. Але наголосив, що іпотека видаватиметься на термін до 20 років.