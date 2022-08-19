В эфире единого национального телемарафона министр по цифровой трансформации Михаил Федоров рассказал, как будет работать услуга, информирует 24 канал.

Читайте также Как получить бесплатное жилье в Украине: список госпрограмм и условия участия

Этапы программа "Доступная ипотека" под 3%

Федоров подчеркнул, что проект предусматривает льготную ставку – от 3 до 7% для покупки жилья.

По словам Федорова, как и предполагалось, приоритет будет предоставляться военным и членам их семей, медикам, учителям, ученым.

и членам их семей, На втором этапе ипотеку могут оформить внутренне перемещенные лица и члены их семей.

и члены их семей. На третьем этапе программа станет доступна всем украинцам.

Инновация, кроме льгот в процентах, заключается в том, что эту услугу можно будет получить через "Дію", не нужно будет собирать какие-либо документы, что-то кому-то доказывать, собирать справки о доходах, ходить по застройщикам,

– подчеркнул министр.

Вместо этого достаточно отправить через Дію запросы разным банкам. Это можно сделать буквально в несколько кликов, а вся необходимая информация аккумулируется автоматически. После этого покупатель получает электронный документ – согласие от банка с суммой, на которую можно получить льготную ипотеку.

Далее с электронным документом можно обращаться к застройщикам, выбирать жилье и покупать его в ипотеку.

– добавил Федоров.

Таким образом, убираются лишние шаги и неудобства.

Есть ли ограничение

Главное условие – вклад 20%. Для военных, медиков, учителей и научных работников будет действовать 3% льготная ставка. Далее система, рассчитывая доход, предложит сумму в рамках которой можно приобрести жилье. Других ограничений чиновник не назвал. Но подчеркнул, что ипотека будет выдаваться на срок до 20 лет.