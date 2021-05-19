Доступна іпотека під 7%: скільки українців отримали пільговий кредит на квартиру

В Україні станом на 17 травня 2021 року українці підписали 268 кредитних договорів з банками за програмою "Доступна іпотека під 7%". Ще 571 заявка на участь наразі розглядається.

Переважно люди обирали житло на вторинному ринку нерухомості. Про це повідомили у Міністерстві фінансів України.

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Що таке "Доступна іпотека під 7%" Державна програма, яка розроблена Міністерством фінансів для здешевлення вартості іпотечних кредитів для українців. Вона розрахована на тих, хто потребує покращення житлових умов. Предметом іпотеки може бути квартира чи приватний будинок, які побудовані не раніше 2018 року.

Яке житло має попит

Сума 268 підписаних кредитних договорів складає 223,7 мільйона гривень:

27,7% стосуються житла на первинному ринку;

72,3 – на вторинному.

Крім того, ще 571 заявка на 504,9 мільйона гривень знаходиться на етапі розгляду. З них:

25,54% – квартири у новобудовах;

74,46% – вторинне житло.

Новобудови серед учасників пільгової іпотеки мають менший попит, ніж житло на вторинному ринку / Фото Pixabay

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Де можна взяти участь у програмі

У програмі "Доступне житло під 7%" беруть участь 22 регіони, у тому числі м. Київ. За даними Мінфіну, минулого тижня найбільше заявок отримали:

м. Київ (36,8%);

Київська область (27,5%);

Харківська область (6,6%);

Львівська область (5,9%);

Рівненська область (3,8%).

Розвиток державної програми "Доступна іпотека під 7%" / Інфографіка Міністерства фінансів України

У Мінфіні також нагадали, що рішення щодо "видачі кредиту, використовуючи власну методологію оцінки платоспроможності потенційного позичальника", ухвалює банк.