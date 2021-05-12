Квартира в старому житловому фонді вимагає грамотного підходу до ремонту. Детальніше – читайте нижче.

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До чого потрібно бути готовими після покупки вторинки

Купуючи квартиру в старому житловому фонді, потрібно розуміти, що швидше за все знадобиться капітальний ремонт. Розглянемо основні пункти, до яких потрібно бути готовими.

Комунікації

Найбільш часто у старих квартирах зношені комунікації – згнилі труби, електрика й т.д. Це говорить про те, що простіше відразу все замінити, щоб уникнути неприємних сюрпризів і додаткових витрат надалі.

Перевірте комунікації до ремонту​ / Фото archimir

Перекриття

Новий власник обов'язково має вивчити конструкцію будівлі. Річ у тім, що якщо у будинку, наприклад, дерев'яні перекриття, слід використовувати каркасні конструкції перегородок, а також полегшену стяжку. Пам'ятайте, що навантаження від тонн будівельних матеріалів може спричинити незворотні наслідки.

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Конструкції

Не забувайте про те, що в будинку є несучі конструкції, які заборонено чіпати. Наприклад, приєднати балкон у старому житловому фонді майже завжди неможливо. Часто проблеми виникають навіть з ненесучими стінами – враховуйте це до початку робіт.

Перед початком робіт вивчіть інженерні особливості будівлі​ / Фото kamtehnopark

Звуко- й шумоізоляція

До початку ремонту вивчіть, наскільки чути вам звуки й голоси з квартир сусідів. Річ у тім, що цей фактор слід врахувати при оздобленні підлоги, стін і стель. Це необхідно для того, щоб після завершення ремонту не довелося все переробляти.

Про звуко- й шумоізоляцію потрібно подбати заздалегідь / Фото forestvrn