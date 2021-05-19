Преимущественно люди выбирали жилье на вторичном рынке недвижимости. Об этом сообщили в Министерстве финансов Украины.
Важно В Украине подорожают квартиры в новостройках: почему, когда и на сколько
Что такое "Доступная ипотека под 7%"Государственная программа, разработанная Министерством финансов для удешевления стоимости ипотечных кредитов для украинцев. Она рассчитана на тех, кто нуждается в улучшении жилищных условий. Предметом ипотеки может быть квартира или частный дом, которые построены не ранее 2018 года.
Какое жилье пользуется спросом
Сумма 268 подписанных кредитных договоров составляет 223,7 миллиона гривен:
- 27,7% касаются жилья на первичном рынке;
- 72,3 – на вторичном.
Кроме того, еще 571 заявка на 504,9 миллиона гривен находится на этапе рассмотрения. Из них:
- 25,54% – квартиры в новостройках;
- 74,46% – вторичное жилье.
Новостройки среди участников льготной ипотеки пользуются меньшим спросом, чем жилье на вторичном рынке / Фото Pixabay
Интересно Покупка квартиры в старом фонде: нюансы, которые должен знать каждый владелец
Где можно принять участие в программе
В программе "Доступное жилье под 7%" участвуют 22 региона, в том числе г. Киев. По данным Минфина, на прошлой неделе больше всего заявок получили:
- г. Киев (36,8%);
- Киевская область (27,5%);
- Харьковская область (6,6%);
- Львовская область (5,9%);
- Ровенская область (3,8%).
Развитие государственной программы "Доступная ипотека под 7%" / Инфографика Министерства финансов Украины
В Минфине также напомнили, что решение о "выдаче кредита, используя собственную методологию оценки платежеспособности потенциального заемщика", принимает банк.