Преимущественно люди выбирали жилье на вторичном рынке недвижимости. Об этом сообщили в Министерстве финансов Украины.

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Что такое "Доступная ипотека под 7%" Государственная программа, разработанная Министерством финансов для удешевления стоимости ипотечных кредитов для украинцев. Она рассчитана на тех, кто нуждается в улучшении жилищных условий. Предметом ипотеки может быть квартира или частный дом, которые построены не ранее 2018 года.

Какое жилье пользуется спросом

Сумма 268 подписанных кредитных договоров составляет 223,7 миллиона гривен:

27,7% касаются жилья на первичном рынке;

72,3 – на вторичном.

Кроме того, еще 571 заявка на 504,9 миллиона гривен находится на этапе рассмотрения. Из них:

25,54% – квартиры в новостройках;

74,46% – вторичное жилье.

Новостройки среди участников льготной ипотеки пользуются меньшим спросом, чем жилье на вторичном рынке / Фото Pixabay

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Где можно принять участие в программе

В программе "Доступное жилье под 7%" участвуют 22 региона, в том числе г. Киев. По данным Минфина, на прошлой неделе больше всего заявок получили:

г. Киев (36,8%);

Киевская область (27,5%);

Харьковская область (6,6%);

Львовская область (5,9%);

Ровенская область (3,8%).

Развитие государственной программы "Доступная ипотека под 7%" / Инфографика Министерства финансов Украины

В Минфине также напомнили, что решение о "выдаче кредита, используя собственную методологию оценки платежеспособности потенциального заемщика", принимает банк.