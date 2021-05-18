Ціна квадратного метра житла зросте на 5-7%. До кінця 2021 року цифра буде приблизно вдвічі вищою, розповіла експертка у сфері нерухомості Вікторія Берещак.

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З чим пов'язане зростання цін

За словами Берещак, на середню вартість квадратного метра житлової нерухомості у новобудовах впливає підвищення цін на будматеріали, комплектуючі та будівельно-монтажні роботи.

Експертка вважає, що в найближчому кварталі слід бути готовими до подорожчання первинного житла на 5-7%, в річному еквіваленті цифра може досягти 15%.

Зростання цін на житло пов'язане з подорожчанням сировини / Фото Pixabay

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Різкий стрибок цін на металоконструкції, зрозуміло, потягне зростання собівартості, оскільки відсоток металу в будівництві досить великий, і його складова у кошторисі проєкту вагома. Тим більше, що ми бачимо, як по всьому світу ростуть інфляційні побоювання. Чим дешевшим стає долар, тим сировинні товари стають дорожчими,

– зазначила Вікторія Берещак.

На її думку, різкого стрибка цін на квартири поки не буде.

Експертка пояснила, що девелопери зацікавлені у продажах, тому реагувати на подорожчання сировини будуть поступово – в міру готовності проєкту.