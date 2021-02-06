Якщо ви плануєте ремонт у квартирі чи будинку, важливо врахувати, що багато модних тенденцій швидко відходять у минуле, і інтер'єр може втратити свою актуальність.

Які довгограючі тренди допоможуть зробити ремонт одразу на багато років, розповіла дизайнер інтер'єру з ніком design_dizart.

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Це найчастіші запити замовників, які виходять з потреб, і такий підхід до ремонту – це довгограюча історія,

– зазначила дизайнерка інтер'єру.

Довгограючі тренди

Базові відтінки

Запити людей давно вимагають натуральності, а пандемія коронавірусної інфекції COVID-19 ще більше розкрила необхідність у затишку і відпочинку для очей будинку.

Дорогі кольори

Існують дорогі, глибокі, пріпилені відтінки, які красиво виглядають в інтер'єрі.

Округлі форми

За словами дизайнерки інтер'єру, цей тренд тільки набирає обертів, тому класичні меблі ще довго будуть актуальними.

Довгограючі тренди допоможуть надовго забути про ремонт​ / Фото salon

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Мінімалізм

Це не просто тренд, а спосіб життя. Важливо позбавлятися від зайвих речей і предметів в інтер'єрі, вибирати якість, а не кількість.

Натуральність

У тренді – натуральні матеріали для обробки, меблів і декору, текстиль (льон і бавовна), природні фактури (онікс, дерево, граніт, мармур). Особливо актуальні світлі дерев'яні меблі.

Великий простір

Дуже багато хто поєднує кімнати, створює відкритий функціональний простір.

Відмовтеся від яскравих кольорів – вони можуть здешевити інтер'єр / Фото salon

Робоче місце

Пандемія внесла корективи у життя більшості людей, віддалена робота стала буденністю. Тому важливо зробити робоче місце вдома.

Зелені рослини

Цей тренд – найекологічніший. Мова йде не про підвіконня, заставлене горщиками, а про великі красиві зелені рослини.