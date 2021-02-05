Розробляючи дизайн-проєкт, важливо продумати розміщення меблів в інтер'єрі. Для цього буде потрібно зробити заміри всіх предметів.

Як правильно розташувати меблі і що необхідно врахувати, розповіли дизайнери інтер'єру з full_house_design. Важливо Зонування в однокімнатній квартирі: 8 крутих ідей Зручно організований простір, проходи між меблями, легкість при їхньому використанні, естетика і т.д., за словами дизайнерів інтер'єру, є однією зі складових комфортного проживання. Тому важливо все розпланувати. Як правильно розставити меблі В першу чергу необхідно визначитися, які предмети меблів вам дійсно потрібні . Це допоможе уникнути необдуманих покупок і проблем під час розстановки.

. Це допоможе уникнути необдуманих покупок і проблем під час розстановки. Дотримуйтеся правила: краще менше меблів, але функціональніших.

Враховуйте траєкторію руху по квартирі – вона повинна бути комфортною і безпечною.

по квартирі – вона повинна бути комфортною і безпечною. Проходи між меблями і стінами повинні становити не менше 70 см. Правильна розстановка меблів забезпечить комфортне проживання​ / Фото ivd Цікаво Підготовка до ремонту квартири: як самостійно зробити обміри Пам'ятайте про правило робочого трикутника.

Завжди прораховують реальні розміри меблів : якщо спальне місце 180х200 см, то ліжко буде більше на 10-15 см.

: якщо спальне місце 180х200 см, то ліжко буде більше на 10-15 см. Якщо ви берете круглий стіл на кухню, враховуйте, що він займає більше місця , ніж прямокутний або квадратний.

, ніж прямокутний або квадратний. Кухонний острів повинен розміщуватися так, щоб відстань по периметру навколо нього було не менше, ніж 100 см.

навколо нього було не менше, ніж 100 см. Місця перед розпашними шафами має бути більше, ніж перед шафою-купе, – мінімум 80 см. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Full House Design (@full_house_design)