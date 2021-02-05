Як правильно розташувати меблі у квартирі і будинку: основні правила
Розробляючи дизайн-проєкт, важливо продумати розміщення меблів в інтер'єрі. Для цього буде потрібно зробити заміри всіх предметів.
Джерело:Інстаграм Full House Design
Як правильно розташувати меблі і що необхідно врахувати, розповіли дизайнери інтер'єру з full_house_design.
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Зручно організований простір, проходи між меблями, легкість при їхньому використанні, естетика і т.д., за словами дизайнерів інтер'єру, є однією зі складових комфортного проживання. Тому важливо все розпланувати.
Як правильно розставити меблі
- В першу чергу необхідно визначитися, які предмети меблів вам дійсно потрібні. Це допоможе уникнути необдуманих покупок і проблем під час розстановки.
- Дотримуйтеся правила: краще менше меблів, але функціональніших.
- Враховуйте траєкторію руху по квартирі – вона повинна бути комфортною і безпечною.
- Проходи між меблями і стінами повинні становити не менше 70 см.
Правильна розстановка меблів забезпечить комфортне проживання / Фото ivd
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- Пам'ятайте про правило робочого трикутника.
- Завжди прораховують реальні розміри меблів: якщо спальне місце 180х200 см, то ліжко буде більше на 10-15 см.
- Якщо ви берете круглий стіл на кухню, враховуйте, що він займає більше місця, ніж прямокутний або квадратний.
- Кухонний острів повинен розміщуватися так, щоб відстань по периметру навколо нього було не менше, ніж 100 см.
- Місця перед розпашними шафами має бути більше, ніж перед шафою-купе, – мінімум 80 см.
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