Если вы планируете ремонт в квартире или доме, важно учесть, что многие модные тенденции быстро уходят в прошлое, и интерьер может устареть.

Какие долгоиграющие тренды помогут сделать ремонт сразу на много лет, рассказала дизайнер интерьера с ником design_dizart.

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Это самые частые запросы заказчиков, которые исходят из потребностей и нужд, и такой подход к ремонту – это долгоиграющая история,

– отметила дизайнер интерьера.

Долгоиграющие тренды

Базовые оттенки

Запросы людей давно требуют натуральности, а пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 еще больше раскарыла необходимость в уюте и отдыхе для глаз дома.

Дорогие цвета

Существуют дорогие, глубокие, припыленные оттенки, которые красиво выглядят в интерьере.

Округлые формы

По словам дизайнера интерьера, этот тренд только набирает обороты, поэтому классическая мебель еще долго будет актуальна.

Долгоиграющие тренды помогут надолго забыть о ремонте / Фото salon

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Минимализм

Это не просто тренд, а образ жизни. Важно избавляться от лишних вещей и предметов в интерьере, выбирать качество, а не количество.

Натуральность

В тренде – натуральные материалы для отделки, мебели и декора, текстиль (лен и хлопок), природные фактуры (оникс, дерево, гранит, мрамор). Особо актуальна светлая деревянная мебель.

Большие пространства

Очень многие совмещают комнаты, создают открытые функциональные пространства.

Откажитесь от ярких цветов – они могут удешевить интерьер / Фото salon

Рабочее место

Пандемия внесла коррективы в жизнь большинства людей, удаленная работа стала обыденностью. Поэтому важно сделать рабочее место дома.

Зеленые растения

Этот тренд – самый экологичный. Речь идет не о подоконниках, заставленных горшками, а о больших красивых зеленых растениях.