У всіх виникає питання, чому будинок продають за таку смішну ціну. Річ у тім, що він в занедбаному стані, а нещасне житло вдається швидко продати хіба з ноткою гумору.

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Покупці ставлять значно вищу ціну

Ідея оцінити будинок в один долар належить агентові з лістингу. Як потім зʼясувалося, це було найкращим рішенням. Люди почали "боротися" за будинок і називали вищі ціни.

"У нас понад 100 пропозицій, і я отримав близько 4500 телефонних дзвінків за останні кілька днів. Деякі клієнти називають ціни в діапазоні від 40 000 до 50 000 доларів. Я знав, що це буде результативно, але не настільки", – розповідає агент з лістингу Кріс Х'юбел.

Будинок площею 67 квадратних метрів вміщує дві спальні та одну ванну кімнату. Його побудували ще в 1956 році, а вже через приблизно 40 років залишили занепадати.

Всередині треба робити ремонт у всіх кімнатах / Фото Chris Hubel

Наприклад, ремонту потребує деревʼяна підлога. На це потрібно виділити десь від 30 до 40 тисяч доларів.

"Потрібна нова кухня, нова ванна кімната, потрібен гіпсокартон, фарба, водонагрівач – багато всього, але основа будинку досить міцна. Тобто повної реконструкції проводити немає потреби", – каже Кріс.