У всех возникает вопрос, почему дом продают по такой смешной цене. Дело в том, что он в заброшенном состоянии, а несчастное жилье удается быстро продать с ноткой юмора.

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Покупатели ставят значительно более высокую цену

Идея оценить дом в один доллар принадлежит агенту по листингу. Как потом выяснилось, это было лучшим решением. Люди начали "бороться" за дом и называли более высокие цены.

"У нас более 100 предложений, и я получил около 4500 телефонных звонков за последние несколько дней. Некоторые клиенты называют цены в диапазоне от 40 000 до 50 000 долларов. Я знал, что это будет результативно, но не настолько", – рассказывает агент из листинга Крис Хьюбелл.

Дом площадью 67 квадратных метров вмещает две спальни и одну ванную. Его построили еще в 1956 году, а уже через примерно 40 лет оставили приходить в упадок.

Внутри нужно производить ремонт во всех комнатах / Фото Chris Hubel

Например, в ремонте нуждается деревянный пол. На это нужно выделить где-то от 30 до 40 тысяч долларов.

"Нужна новая кухня, новая ванная комната, нужен гипсокартон, краска, водонагреватель – много всего, но основа дома достаточно прочная. То есть полной реконструкции проводить нет нужды", – говорит Крис.