На території є головний будинок із двома спальнями та гостьова резиденція з трьома спальнями. Вони розташовані на площі понад 4 акри. Вартість помешкань становить 11,5 мільйона доларів.

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Будинки на природі

"Головний будинок виходить на гавань Аккабонак, а поруч із вітальнею є фантастична тераса. Коли стоїш там, то виникає відчуття, ніби ширяєш над болотом", – розповідає агент з лістингу Естебан Гомес .

Головний будинок побудували у 1974 році. Його чисті лінії, функціональність і простота відображають епоху модернізму.

"Це приголомшливий приклад того, як модерністський дизайн можна використовувати для створення прекрасного простору, який відповідає всім нашим сучасним потребам", – каже Гомес.

Помешкання в усамітненому місці з просторим інтер'єром / Фото Realtor

Житловий простір відкритого планування плавно переходить від кухні до їдальні та вітальні. Основний люкс має власну ванну кімнату і балкон з видом на гавань.

Головний будинок кілька разів оновлювали, тому тепер він повністю пристосований для цілорічного проживання.

Поряд з основним житлом розташований гостьовий котедж площею 1,7 акра. Цей будинок у стилі ранчо має три доглянуті спальні та дві повністю обладнані ванні кімнати.

Нерухомість розташована за кілька хвилин від міста Іст-Гемптон. Неподалік є популярний пляж Лоус-Пойнт.