На территории есть главный дом с двумя спальнями и гостевая резиденция с тремя спальнями. Они расположены на площади более 4 акра. Стоимость квартир составляет 11,5 миллиона долларов.

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Дома на природе

"Главный дом выходит на гавань Аккабонак, а рядом с гостиной есть фантастическая терраса. Когда стоишь там, то возникает ощущение, будто паришь над болотом", – рассказывает агент по листингу Эстебан Гомес.

Главное здание построили в 1974 году. Его чистые линии, функциональность и простота отражают эпоху модернизма.

"Это ошеломляющий пример того, как модернистский дизайн можно использовать для создания прекрасного пространства, отвечающего всем нашим современным потребностям", – говорит Гомес.

Квартира в уединенном месте с просторным интерьером / Фото Realtor

Жилищное пространство открытой планировки плавно переходит от кухни к столовой и гостиной. Основной люкс имеет собственную ванную комнату и балкон с видом на гавань.

Главное здание несколько раз обновлялось, поэтому теперь оно полностью приспособлено для круглогодичного проживания.

Рядом с основным жильем расположен гостевой коттедж площадью 1,7 акра. Этот дом в стиле ранчо имеет три ухоженные спальни и две полностью оборудованные ванные комнаты.

Недвижимость расположена в нескольких минутах от города Ист-Хэмптон. Недалеко находится популярный пляж Лоус Пойнт.