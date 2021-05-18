Двейн Джонсон купив розкішний особняк за 28 мільйонів доларів: як він виглядає

Голлівудський актор Двейн Джонсон, відомий як "Скала", придбав нове житло. Розкішний будинок, який розташований в Лос-Анджелесі, обійшовся зірці в 27,8 мільйонів доларів.

Просторий особняк в елітному Беверлі-Парк був збудований для рок-барабанщика Алекса Ван Халена у 1993 році, а до "Скелі" належав акторові та коміку Полу Райзеру, пише The Dirt.

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Що є на території

На території садиби є головний будинок, який оформлений у середземноморському стилі, та гостьовий дім. Загальна площа складає 1672 квадратних метри.



Величезний будинок знаходиться у Лос-Анджелесі / Фото zillow

Неймовірна вілла більше нагадує розкішний курорт, ніж просто помешкання, адже на території є все необхідне й навіть більше.



Вілла може вважатися справжнім курортом / Фото zillow

Поблизу будинку є внутрішній двір, де можна влаштовувати обіди на свіжому повітрі.

На терасі можна приймати друзів і влаштовувати вечірки / Фото zillow

У "Скали" також є фонтан / Фото zillow



Поблизу будинку є все, щоб насолоджуватися життям / Фото zillow

На території маєтку – десятки оливкових дерев, які створюють затишок та неймовірну атмосферу.

Алея з оливкових дерев біля нового маєтку "Скали" / Фото zillow

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У помешканні є 6 спалень та кілька ванних кімнат.

Крім того, на території є музична студія, великий кінотеатр, власний тренажерний зал, відкритий та критий басейни, корт для ігор у теніс та бейсбольне поле.

Велике бейсбольне поле знаходиться на території маєтку зірки / Фото zillow

Критий басейн має окремий вихід на подвір'я / Фото zillow

Просторий кінотеатр дозволяє переглядати фільми великою компанією / Фото zillow



У райському маєтку усе є під боком / Фото zillow