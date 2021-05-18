Просторный особняк в элитном Беверли-Парк был построен для рок-барабанщика Алекса Ван Халена в 1993 году, а до "Скалы" принадлежал актеру и комику Полу Райзеру. Фото поместья показало издание The Dirt.

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Что есть на территории

На территории усадьбы есть главный дом, который оформлен в средиземноморском стиле, и гостевой. Общая площадь составляет 1672 квадратных метра.

Огромный дом находится в Лос-Анджелесе / Фото zillow

Невероятная вилла больше напоминает роскошный курорт, чем просто жилье, ведь на территории есть все необходимое и даже больше.

Вилла может считаться настоящим курортом / Фото zillow

Возле дома есть внутренний двор, где можно устраивать обеды на свежем воздухе.

На террасе можно принимать друзей и устраивать вечеринки / Фото zillow

У "Скалы" также есть фонтан / Фото zillow

Около дома есть все, чтобы наслаждаться жизнью / Фото zillow

На территории поместья – десятки оливковых деревьев, которые создают уют и невероятную атмосферу.

Аллея из оливковых деревьев возле нового имения "Скалы" / Фото zillow

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В доме есть 6 спален и несколько ванных комнат.

Кроме того, на территории есть музыкальная студия, большой кинотеатр, собственный тренажерный зал, открытый и крытый бассейны, корт для игр в теннис и бейсбольное поле.

Большое бейсбольное поле находится на территории поместья звезды / Фото zillow

Крытый бассейн имеет отдельный выход во двор / Фото zillow

Просторный кинотеатр позволяет просматривать фильмы большой компанией / Фото zillow

В райском имении все есть под боком / Фото zillow