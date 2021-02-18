Навіщо потрібно дзеркало у квартирі: фішки в інтер'єрі, про які ви не знали
Дзеркальні поверхні – елемент, який дуже часто використовується у квартирах і будинках. Однак не всім відомі їхні переваги.
Джерело:Інстаграм Анни Петайкіної
Навіщо і чому слід використовувати дзеркала в інтер'єрі – розповіла дизайнерка інтер'єру Анна Петайкіна.
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Дзеркало в інтер'єрі – багатофункціональний предмет, який може творити чарівні перетворення у кімнаті,
– зазначила Петайкіна.
Навіщо потрібно дзеркало в інтер'єрі
Дзеркало може:
- коригувати об'єм приміщення (особливо це стосується вузьких і маленьких кімнат);
- зробити кімнату світлішою (за рахунок гри зі світлом);
- виправити недоліки (арки, виступи та ін.).
Дзеркало візуально збільшить приміщення і додасть світла / Фото design-homes
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- Дзеркальні поверхні – ще один прийом для інтер'єру. Вони красиво і цікаво виглядають, але при цьому не виконують звичні функції дзеркала.
Дзеркальні поверхні виглядають оригінально і стильно / Фото homester
- Не рекомендується розміщувати дзеркала один напроти одного. Крім того, за словами дизайнерки, множинні відображення можуть чинити психологічний тиск і створювати відчуття "холоду".
- Уникайте потрапляння прямих сонячних променів на дзеркало – це може його "вбити".
- Деякі дзеркала не можна вішати на стіну – дізнавайтеся його тип заздалегідь.
- За допомогою дзеркала можна приховати додаткові двері в інтер'єрі.
Підлогові дзеркала – у тренді / Фото kog design
Що у трендах
За словами Анни Петайкіної, актуальні цікаві форми, а також поєднання дзеркало + метал, група з кількох дзеркальних поверхонь і підлогові варіанти.
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