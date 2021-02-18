Дзеркальні поверхні – елемент, який дуже часто використовується у квартирах і будинках. Однак не всім відомі їхні переваги.

Навіщо і чому слід використовувати дзеркала в інтер'єрі – розповіла дизайнерка інтер'єру Анна Петайкіна. Цікаво Стильні рішення для зручного передпокою: 5 моментів від профі Дзеркало в інтер'єрі – багатофункціональний предмет, який може творити чарівні перетворення у кімнаті,

– зазначила Петайкіна. Навіщо потрібно дзеркало в інтер'єрі Дзеркало є не тільки функціональним елементом, але й несе декоративний характер і може виправляти помилки приміщення.​ Дзеркало може: коригувати об'єм приміщення (особливо це стосується вузьких і маленьких кімнат);

зробити кімнату світлішою (за рахунок гри зі світлом);

виправити недоліки (арки, виступи та ін.). Дзеркало візуально збільшить приміщення і додасть світла​ / Фото design-homes Читайте Комфортна спальня для двох: що в ній має бути Дзеркальні поверхні – ще один прийом для інтер'єру. Вони красиво і цікаво виглядають, але при цьому не виконують звичні функції дзеркала. Дзеркальні поверхні виглядають оригінально і стильно / Фото homester Не рекомендується розміщувати дзеркала один напроти одного. Крім того, за словами дизайнерки, множинні відображення можуть чинити психологічний тиск і створювати відчуття "холоду".

і створювати відчуття "холоду". Уникайте потрапляння прямих сонячних променів на дзеркало – це може його "вбити".

на дзеркало – це може його "вбити". Деякі дзеркала не можна вішати на стіну – дізнавайтеся його тип заздалегідь.

– дізнавайтеся його тип заздалегідь. За допомогою дзеркала можна приховати додаткові двері в інтер'єрі. Підлогові дзеркала – у тренді / Фото kog design Що у трендах За словами Анни Петайкіної, актуальні цікаві форми, а також поєднання дзеркало + метал, група з кількох дзеркальних поверхонь і підлогові варіанти. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ✎ ДИЗАЙНЕР ИНТЕРЬЕРА Мск•Нск (@design_dizart)