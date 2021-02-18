Зачем нужно зеркало в квартире: фишки в интерьере, о которых вы не знали
Зеркальные поверхности – элемент, который очень часто используется в квартирах и домах. Однако не всем известны их преимущества.
Источник:Инстаграм Анны Петайкиной
Зачем и почему следует использовать зеркала в интерьере – рассказала дизайнер интерьера Анна Петайкина.
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Зеркало в интерьере – многофункциональный предмет, который может творить волшебные преображения в комнате,
– отметила Петайкина.
Зачем нужно зеркало в интерьере
Зеркало может:
- корректировать объем помещения (особенно это касается узких и маленьких комнат);
- сделать комнату светлее (за счет игры со светом);
- исправить недостатки (арки, выступы и пр.).
Зеркало визуально увеличит помещение и добавит света / Фото design-homes
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- Зеркальные поверхности – еще один прием для интерьера. Они красиво и интересно смотрятся, но при этом не выполняют привычные функции зеркала.
Зеркальные поверхности выглядят оригинально и стильно / Фото homester
- Не рекомендуется размещать зеркала друг напротив друга. Кроме того, по словам дизайнера, множественные отражения могут оказывать психологическое давление и создавать ощущение "холода".
- Избегайте попадания прямых солнечных лучей на зеркало – это может его "убить".
- Некоторые зеркала нельзя вешать на стену – узнавайте его тип заранее.
- С помощью зеркала можно скрыть дополнительную дверь в интерьере.
Напольные зеркала – в тренде / Фото kog design
Что в трендах
По словам Анны Петайкиной, актуальны интересные формы, а также сочетания зеркало + металл, группа из нескольких зеркальных поверхностей и напольные варианты.
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