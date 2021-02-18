Зеркальные поверхности – элемент, который очень часто используется в квартирах и домах. Однако не всем известны их преимущества.

Зачем и почему следует использовать зеркала в интерьере – рассказала дизайнер интерьера Анна Петайкина. Интересно Стильные решения для удобной прихожей: 5 моментов от профи Зеркало в интерьере – многофункциональный предмет, который может творить волшебные преображения в комнате,

– отметила Петайкина. Зачем нужно зеркало в интерьере Зеркало является не только функциональным элементом, но и несет декоративный характер и может исправлять ошибки помещения. Зеркало может: корректировать объем помещения (особенно это касается узких и маленьких комнат);

сделать комнату светлее (за счет игры со светом);

исправить недостатки (арки, выступы и пр.). Зеркало визуально увеличит помещение и добавит света / Фото design-homes Читайте Комфортная спальня для двоих: что в ней должно быть Зеркальные поверхности – еще один прием для интерьера. Они красиво и интересно смотрятся, но при этом не выполняют привычные функции зеркала. Зеркальные поверхности выглядят оригинально и стильно / Фото homester Не рекомендуется размещать зеркала друг напротив друга. Кроме того, по словам дизайнера, множественные отражения могут оказывать психологическое давление и создавать ощущение "холода".

и создавать ощущение "холода". Избегайте попадания прямых солнечных лучей на зеркало – это может его "убить".

на зеркало – это может его "убить". Некоторые зеркала нельзя вешать на стену – узнавайте его тип заранее.

– узнавайте его тип заранее. С помощью зеркала можно скрыть дополнительную дверь в интерьере. Напольные зеркала – в тренде / Фото kog design Что в трендах По словам Анны Петайкиной, актуальны интересные формы, а также сочетания зеркало + металл, группа из нескольких зеркальных поверхностей и напольные варианты. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ✎ ДИЗАЙНЕР ИНТЕРЬЕРА Мск•Нск (@design_dizart)