57-річний Джефф Безос знаходиться в пошуку вільних ранчо на другому за величиною острові Гаваїв – Мауї. До цього мільярдер придбав нерухомість на південному березі затоки Лаперуза.

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Безос також сподівався знайти пентхаус на курорті Montage Kapalua Bay, де він часто зупиняється у відрядженнях. Як повідомляє The Post, рідкісна нерухомість повинна перейти батькам підприємця.

Чому мешканці острова незадоволені

Безос придбав гавайську нерухомість за 78 мільйонів доларів / Фото New York Post

Як показав досвід Цукерберга, місцеві мешканці не особливо раді заможним сусідам. Ще у 2020 році Міа Брайєр, уродженка Гаваїв, розпочала кампанію, яка мала б завадити Цукербергу "колонізувати" Кауаї. За один тиждень петиція зібрала майже 500 тисяч підписів.

Жінка назвала Цукерберга "жадібним" через те, що він придбав величезний маєток вартістю 100 мільйонів доларів та подав до суду на корінних гавайців, які володіли сусідньою нерухомістю. Схоже, засновник Facebook, вирішив розширити приватну територію, проте петиція зупинила цей процес. Закономірно, що сам підприємець спростовує інформацію про позов.

Територія повністю ізольована від сторонніх / Фото New York Post

Місцеві жителі розповіли The Post, що відчувають змішані емоції з приводу "захоплення острова технологічними магнатами".

Це важко – народитися і вирости тут та спостерігати за цими угодами з нерухомості, які можуть підняти ціни. В середньому будинок на острові зараз коштує понад 1 мільйон – це велика сума, яку не може дозволити більшість робітників. Тому я завжди з цим борюся, – розповів один із мешканців острова.

Щоб уникнути конфлікту, Безос планує зайнятися підтримкою благодійних організацій на Мауї.

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Що відомо про маєток, який придбав Безос

Маєток оточений лавовими полями / Фото New York Post

Ентоні Сейлз, місцевий агент з нерухомості, розповів, що нерухомість у затоці, яку купив Безос, – це дуже закрите та унікальне місце. Воно повністю ізольоване від трас, крім того, територія знаходиться під цілодобовим наглядом охорони.

Сейлз пояснив, що затока є заповідником, тому доступ до води мають лише мешканці маєтків, які межують з водою, а риболовля з човна – заборонена.

Сам маєток складається з трьох окремих будівель. У першій розташовано три спальні та стільки ж ванних кімнат. Загальна площа будинку становить 413 метрів квадратних. Другий об'єкт – гостьовий будинок площею 170 квадратів. Третя будівля нараховує чотири спальні, а її площа становить 168 метрів квадратних.

Крім гавайської власності на 78 мільйонів доларів, Безос володіє нерухомості на 500 мільйонів доларів у Каліфорнії, Техасі, Вашингтоні та Нью-Йорку.