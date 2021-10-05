Завдяки стрімкому зростанню цін на акції компаній, пов'язаних з інформаційними технологіями, їхні керівники стають ще багатшими. Генеральний директор Amazon Джеф Безос встиг збільшити дохід на 64 мільярди доларів, а генеральний директор Facebook Марк Цукерберг примножив капітал на 42,3 мільярда доларів (якщо не враховувати збитків, пов'язаних зі збоями в роботі соцмереж та месенджерів компанії).

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Джефф Безос, будинок у Медіні (Вашингтон)

Будинок Безоса за парканом / Фото 24 канал

За час створення електронної імперії Amazon, 52-річний Безос придбав величезну кількість нерухомості. Як наслідок, він зайняв 26-те місце серед землевласників Америки. У мільйонера є ранчо в Західному Техасі, будинок на набережній у штаті Вашингтон, 3 квартири на Манхеттені та маєток в Беверлі-Хіллз.

Будинок підприємця в Медіні (штат Вашингтон), розташовується по сусідству зі штаб-квартирою Amazon. Територія площею понад 2 гектари включає маєток площею 2694 метрів квадратних, котедж та елінг.

Ілон Маск, маєток у Каліфорнії

Будинок Ілона Маска / Фото New York Post

Торік після обвинувачень Маска в ухиленні від податків, підприємець вирішив розпродати усе своє майно. Однак нещодавно стало відомо, що його маєток в Каліфорнії все ж знятий з продажу, а Маск досі залишається його власником.

Бізнес-магнат придбав нерухомість ще у 2017 році за немалу суму – 23,4 мільйона доларів. Особняк площею 1486 квадратних метрів раніше належав аристократичній родині.

Бернар Арно, маєток у Парижі

Маєток Арно / Фото Pinterest

Найбагатша людина Європи – президент Louis Vuitton Moët Hennessy – Бернар Арно, по праву вважається тою фігурою в бізнесі, якій можна усе. І його нерухомість ще раз підтверджує цей титул.

За даними Bloomberg, паризький маєток 17 століття в якому живе Бернар Арно, прикрашений відомими творами мистецтва. Арно вдалося зібрати колекцію сучасного мистецтва, де серед художників представлені Жан-Мішель Баскія, Деміен Херст, Мауріціо Каттелана, Енді Уорхол і Пабло Пікассо.

Він також володіє замком Сен-Ремі-де-Ланд, Шато Шеваль та маєтком у Сен-Тропе. У 2000 році Бернар Арно придбав цілий парк (129 гектарів землі) у Лондоні та побудував там розкішну віллу площею 4 300 квадратних метрів.

Крім цього Арно володіє островом площею 54 гектари на Багамах, виноробнею в Бургундії та квартирою у Брюсселі.

Білл Гейтс, будинок у Медіні (Вашингтон)

Нерухомість Гейтса / Фото wikipedia

60-річний Білл Гейтс проводить більшу частину вільного часу у своєму маєтку площею 6 131 квадратний метр. Будинок отримав назву Xanadu 2.0 – це відсилка до дому головного героя фільму "Громадянин Кейн". З особняка відкривається чарівний краєвид на озеро Вашингтон.

Гейтс витратив 7 років та 63,2 мільйона доларів, щоб побудувати цей будинок, додати сусідні будівлі та наповнити його найсучаснішою технікою

Гейтс придбав ділянку за 2 мільйони доларів у 1988 році, але, згідно з публічним даними, зараз нерухомість коштує 170 мільйонів доларів.

Воррен Баффет, будинок в Омаха (Небраска)

Будинок Баффета відрізняється лаконічністю та простотою / Фото Insider

86-річний пан Баффет відомий скромним життям. Будинок інвестора, придбаний у 1958 році за 31 500 доларів, досі залишається місцем постійного проживання. Баффет провів кілька розширень та добудов, щоб зробити нерухомість комфортнішою. Відтак зараз площа становить 603 квадратних метрів.

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Марк Цукерберг, будинок у Пало-Альто (Каліфорнія)

Будинок Цукерберга / Фото Pinterest

Серед нерухомості Цукерберга будинки в Пало-Альто та у Сан-Франциско.

Перший із них був придбаний у 2011 році за 7 мільйонів доларів. Площа будівлі тоді становила 464 квадратів. Згодом засновник Facebook купив ще 4 сусідні будинки. Таким чином Цукерберг прагнув забезпечити приватність дому.

Ларрі Еллісон, будинок у Вудсайді (Каліфорнія)

Дім Еллісона / Фото Insider

72-річний виконавчий голова Oracle Ларрі Еллісон може похвалитися великим портфелем нерухомості. Він скупав частини цілих кварталів у Малібу і навколо озера Тахо. Йому належить особняк Бічвуд за 70 мільйонів доларів в Ньюпорті, вілла з садом в Кіото (Японія) і 98% землі Ланаї – шостого за величиною острова Гаваїв, яку він купив у 2012 році за 500 мільйонів доларів.

Його маєток у Вудсайді оцінюється в 110 мільйонів доларів. Наслідуючи японську архітектуру 16-го століття, подвір'я включає 2 штучні озера.