57-летний Джефф Безос находится в поиске свободных ранчо на втором по величине острове Гавайев – Мауи. До этого миллиардер приобрел недвижимость на южном берегу залива Лаперуза.

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Безос также надеялся найти пентхаус на курорте Montage Kapalua Bay, где он часто останавливается в командировках. Как сообщает The Post, редкая недвижимость должна перейти родителям предпринимателя.

Почему жители острова недовольны

Безос приобрел гавайскую недвижимость за 78 миллионов долларов / New York Post

Как показал опыт Цукерберга, местные жители не особо рады состоятельным соседям. Еще в 2020 году Миа Брайер, уроженка Гавайев, начала кампанию, которая должна была помешать Цукербергу "колонизировать" Кауаи. За одну неделю петиция собрала около 500 тысяч подписей.

Женщина назвала Цукерберга "алчным" из-за того, что он приобрел огромное имение стоимостью 100 миллионов долларов и подал в суд на коренных гавайцев, владевших соседней недвижимостью. Похоже, основатель Facebook решил расширить частную территорию, однако петиция остановила этот процесс. Закономерно, что сам предприниматель опровергает информацию об иске.

Территория полностью изолирована от посторонних / New York Post

Местные жители рассказали The Post, что испытывают смешанные эмоции по поводу "захвата острова технологическими магнатами".

Это трудно – родиться, вырасти здесь и наблюдать эти сделки с недвижимостью, которые могут поднять цены. В среднем дом на острове сейчас стоит более 1 миллиона – это большая сумма, которую не может позволить большинство рабочих. Поэтому я всегда с этим борюсь, – рассказал один из жителей острова.

Чтобы избежать конфликта, Безос планирует заняться поддержкой благотворительных организаций на Мауи.

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Что известно об особняке, который приобрел Безос

Имение окружено лавовыми полями / Фото New York Post

Энтони Сейлз, местный агент по недвижимости, рассказал, что недвижимость в заливе, купленном Безосом, – это очень закрытое и уникальное место. Оно полностью изолировано от трасс, кроме того, территория находится под круглосуточным наблюдением охраны.

Сейлз объяснил, что залив является заповедником, поэтому доступ к воде имеют только обитатели особняков, граничащих с водой, а рыбалка с лодки – запрещена.

Само поместье состоит из трех отдельных построек. В первой расположены три спальни и столько же ванных комнат. Общая площадь дома составляет 413 квадратных метров. Второй объект – гостевой дом площадью 170 квадратов. Третье здание насчитывает четыре спальни, а его площадь составляет 168 квадратных метров.

В дополнение к гавайской собственности на 78 миллионов долларов, Безос владеет недвижимости на 500 миллионов долларов в Калифорнии, Техасе, Вашингтоне и Нью-Йорке.