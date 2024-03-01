Коштував вікторіанський будинок лише 90 тисяч фунтів стерлінгів (1 фунт стерлінгів – 48, 11 гривні). Тоді помешкання виглядало занедбано й доволі моторошно.

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Еш та Чед придбали "елітну" нерухомість наприкінці 2021 року. Тоді у кожній кімнаті були вогкі стіни та гнила підлога. Сантехніка – геть вбита. Зі старих труб витікала вода, а проблеми з газом загрожували стати критичними.

Як Ед та Чед почали творити магію

Ед та Чед не боялися роботи. Вони вирішили, що не намагатимуться зекономити. Бо це – перший дім, і він має бути особливим. Пара вирішила створити дім своєї мрії.

Левову частину робіт Ед та Чед виконували самостійно. Водночас для деяких специфічних робіт таки довелося звернутися до професіоналів. Загалом ремонт коштував Еду та Чеду 150 тисяч фунтів стерлінгів. Однак тепер вартість особняка зросла до понад 700 тисяч фунтів стерлінгів.

Які зміни відбулися з будинком:

нова підлога;

нова кухня;

нові каміни у вітальні та їдальні;

нова ванна;

нові вікна та двері.



Кухня кардинально змінилася / Jam Press



Тепер старий особняк став оселею мрії / Jam Press



Сад теж отримав нове життя / Jam Press

Тепер будинок – найкращий на вулиці. Він зберіг свою вікторіанську аристократичність та водночас став комфортним для життя у ХХІ столітті.