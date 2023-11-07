Скласти дієве оголошення не так легко, як думає більшість людей. Оглядачка ринку нерухомості Вікторія Берещак розповіла, що обов'язково потрібно вказувати в описі.

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Що обов'язково треба вказати в оголошенні

У вдалому оголошенні треба вказати змістовний опис житла та його особливостей, серед яких:

житлова площа;

особливості планування;

тип планування;

кількість кімнат тощо.

Також варто написати архітектурні особливості квартири. Наприклад, чи є балкон, тераса та інше. Обов'язково зазначте кількість санвузлів. Якщо їх у квартирі два, то це гарна перевага, на якій потрібно зробити акцент. Те саме стосується і гардеробної. Далі опишіть стан квартири та комунікацій. Згадайте й вкажіть, коли ви востаннє робили ремонт.

Не забудьте повідомити, чи продаєте житло мебльованим та що в ньому залишаєте з техніки. Якщо у вас дизайнерський проєкт, то це теж треба вказати. У тому випадку, коли він нещодавно й добре зроблений, можна зробити певну націнку.

Якщо ви у квартирі маєте, які обтяжливі моменти, наприклад, є тепла підлога, однак вона не працює, то ви можете вказати це в оголошенні або просто при огляді зазначити про це потенційним покупцям. Однак зверніть увагу, що в такому випадку також важливо уточнити, що ви готові поступитися в ціні за цю несправність,

– додає Вікторія Берещак.

На жаль, через повномасштабне вторгнення термін від публікації оголошення і до моменту його продажу, став значно більший. Якщо до війни можна було продати квартиру за 6 – 9 тижнів, то зараз в середньому виходить за 9 – 12 тижнів. Експертка каже, що всім власникам нерухомості, які хочуть її продати, варто бути терпеливими.

"У цій ситуації вам потрібен хороший брокер, аби він допоміг просувати ваше оголошення та шукати покупців", – зазначила експертка.