Составить действенное объявление не так легко, как думают большинство людей. Обозреватель рынка недвижимости Виктория Берещак рассказала, что обязательно нужно указывать в описании.

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Что обязательно нужно указать в объявлении

В удачном объявлении следует указать содержательное описание жилья и его особенностей, среди которых:

жилая площадь;

особенности планирования;

тип планировки;

количество комнат и другое.

Также следует написать архитектурные особенности квартиры. Например, есть ли балкон, терраса. Обязательно укажите количество санузлов. Если их в квартире два, то это хорошее преимущество, на котором нужно сделать акцент. То же касается и гардеробной. Затем опишите состояние квартиры и коммуникаций. Вспомните и укажите, когда вы последний раз делали ремонт.

Не забудьте сообщить, продаете ли жилье меблированным и что в нем оставляете из техники. Если у вас дизайнерский проект, то это тоже нужно указать. В том случае, когда он недавно и хорошо сделан, можно совершить определенную наценку.

Если вы в квартире имеете, какие утомительные моменты, например, есть теплый пол, однако он не работает, то вы можете указать это в объявлении или просто при осмотре указать об этом потенциальным покупателям. Однако обратите внимание, что в таком случае также важно уточнить, что вы готовы уступить цену за эту неисправность,

– добавляет Виктория Берещак.

К сожалению, из-за полномасштабного вторжения срок от публикации объявления и до момента его продажи стал значительно больше. Если до войны можно было продать квартиру за 6 – 9 недель, то сейчас в среднем выходит за 9 – 12 недель. Эксперт говорит, что всем владельцам недвижимости, которые хотят ее продать, стоит быть терпеливыми.

"В этой ситуации вам нужен хороший брокер, чтобы он помог продвигать ваше объявление и искать покупателей", – отметила эксперт.