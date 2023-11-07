Швидкий продаж квартири: як скласти оголошення, яке справді приверне увагу покупця

Ефективне оголошення відіграє дуже важливу роль у продажі квартири. Часто воно взагалі стає причиною того, що власник ніяк не може знайти покупця.

Скласти дієве оголошення не так легко, як думає більшість людей. Оглядачка ринку нерухомості Вікторія Берещак розповіла, що обов'язково потрібно вказувати в описі.

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Що обов'язково треба вказати в оголошенні

У вдалому оголошенні треба вказати змістовний опис житла та його особливостей, серед яких:

житлова площа;

особливості планування;

тип планування;

кількість кімнат тощо.

Також варто написати архітектурні особливості квартири. Наприклад, чи є балкон, тераса та інше. Обов'язково зазначте кількість санвузлів. Якщо їх у квартирі два, то це гарна перевага, на якій потрібно зробити акцент. Те саме стосується і гардеробної. Далі опишіть стан квартири та комунікацій. Згадайте й вкажіть, коли ви востаннє робили ремонт.

Не забудьте повідомити, чи продаєте житло мебльованим та що в ньому залишаєте з техніки. Якщо у вас дизайнерський проєкт, то це теж треба вказати. У тому випадку, коли він нещодавно й добре зроблений, можна зробити певну націнку.

Якщо ви у квартирі маєте, які обтяжливі моменти, наприклад, є тепла підлога, однак вона не працює, то ви можете вказати це в оголошенні або просто при огляді зазначити про це потенційним покупцям. Однак зверніть увагу, що в такому випадку також важливо уточнити, що ви готові поступитися в ціні за цю несправність,

– додає Вікторія Берещак.

На жаль, через повномасштабне вторгнення термін від публікації оголошення і до моменту його продажу, став значно більший. Якщо до війни можна було продати квартиру за 6 – 9 тижнів, то зараз в середньому виходить за 9 – 12 тижнів. Експертка каже, що всім власникам нерухомості, які хочуть її продати, варто бути терпеливими.

"У цій ситуації вам потрібен хороший брокер, аби він допоміг просувати ваше оголошення та шукати покупців", – зазначила експертка.