Останніми роками екологічність в інтер'єрі стала трендом. Цікаві предмети також здатні кардинально змінити квартиру і будинок.

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Сухі гілки

Навіть найпростіші гілки з парку можуть стати стильним елементом в інтер'єрі. Їх можна поставити у вазу або закріпити на стіні за допомогою клейового пістолета. Якщо це доречно у вашому стилі інтер'єру – можна додати до гілок маленькі деталі.

Сухі гілки можуть стати акцентом в інтер'єрі​ / Фото pinterest

Спил дерева

Спил дерева також може стати у нагоді в інтер'єрі. З нього можна зробити стильний кавовий столик, полицюку, обробну дошку на кухню або красивий піднос. Для декору можна використати будь-який сорт дерева. Якщо ви вирішите самостійно підібрати спил для декору, обов'язково відшліфуйте поверхню, щоб уникнути скалок.

Спил дерева – це екологічно та модно / Фото pinterest

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Сушені фрукти і овочі

Декор з сухих овочів і фруктів – відмінне рішення для багатьох стилів. Він буде доречним у скандинавському, екостилі, мінімалізмі і навіть класиці. Різної повинна бути лише подача. Зверніть увагу, що для використання у декорі овочі і фрукти потрібно правильно висушити, щоб з часом вони не почали гнити і псуватися.

Найкраще використовувати електричну сушарку – це допоможе фруктам зберегти свій колір. Ще один варіант – духовка. Однак відтінок може стати більш темним.

Перед тим як використовувати фрукти і овочі, продумайте декор від і до​ / Фото ivd