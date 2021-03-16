В последние годы экологичность в интерьере стала трендом. Интересные предметы также способны кардинально изменить квартиру и дом.

Как бюджетно и просто обновить жилье – читайте ниже.

Интересно Основные ошибки в маленьких квартирах: ТОП-5 от дизайнера интерьера

Сухие ветви

Даже самые простые ветки из парка могут стать стильным элементом в интерьере. Их можно поставить в вазу или закрепить на стене с помощью клеевого пистолета. Если это уместно в вашем стиле интерьера – можно добавить к веткам маленькие детали.

Сухие ветки могут стать акцентом в интерьере / Фото pinterest

Спил дерева

Спил дерева также может пригодиться в интерьере. Из него можно сделать стильный кофейный столик, полку, разделочную доску на кухню или красивый поднос. Для декора можно использовать любой сорт дерева. Если вы решите самостоятельно подобрать спил для декора, обязательно отшлифуйте поверхность, чтобы избежать заноз.

Спил дерева – это экологично и модно / Фото pinterest

Читайте также Трендовые цвета в интерьере: какие и как их правильно использовать

Сушеные фрукты и овощи

Декор из сухих овощей и фруктов – отличное решение для многих стилей. Он будет уместным в скандинавском, эко-стиле, минимализме и даже классике. Разной должна быть лишь подача. Обратите внимание, что для использования в декоре овощи и фрукты нужно правильно высушить, чтобы со временем они не начали гнить и портиться.

Лучше всего использовать электрическую сушилку – это поможет фруктам сохранить свой цвет. Еще один вариант – духовка. Однако оттенок может стать более темным.

Перед тем как использовать фрукты и овощи, продумайте декор от и до / Фото ivd