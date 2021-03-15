Основні помилки у маленьких квартирах: ТОП-5 від дизайнерки інтер'єру
Оформлення невеликих квартир вимагає чималих зусиль і особливої уваги. Важливо не тільки вмістити все необхідне, але і зробити приміщення зручним і комфортним для проживання.
Джерело:Інстаграм Ксенії Коваль
Які помилки можуть зіпсувати маленьку квартиру – розповіла дизайнерка інтер'єру Ксенія Коваль.
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Великий будинок або квартира апріорі не означає краще. Невеликі площі облаштовані "з розумом" мають свої переваги. Важливо уникати помилок, які часто роблять люди, організовуючи простір у маленьких будинках,
– зазначила Коваль.
Які помилки трапляються у маленьких квартирах
1. Освітлення
У маленьких кімнатах особливо важливо продумати хороше освітлення. Якщо вікна невеликі і природного світла недостатньо, необхідно також зробити додаткове світло.
2. Стіни
За словами Коваль, "голі" стіни у невеликих приміщеннях – це розкіш". Однак вона закликала використовувати стіни не тільки для декору, але і для зберігання. Полиці, стелажі та ін. допоможуть організувати простір, не займаючи його на підлозі.
У невеликих кімнатах потрібно грамотно використовувати кожен сантиметр / Фото pinterest
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3. Меблі
Не рекомендується використовувати у компактній кімнаті маленькі меблі. Дизайнерка інтер'єру пояснила, що мініатюрні розміри не закриють всіх потреб власників, тому потрібно з розумом вибирати всі предмети.
4. Захаращеність
У невеликих приміщеннях не повинно бути нічого зайвого. Всі непотрібні речі необхідно викинути – так простір буде здаватися великим і вільним.
Уникайте непотрібних речей в інтер'єрі / Фото pinterest
5. Колір
Білий колір правда розширює простір, але для маленьких кімнат – це не єдиний варіант. Ви можете зупинитися на нейтральних відтінках, вибрати комбінацію теплих і темних кольорів, що зробить кімнату глибшою і затишнішою,
– резюмувала Ксенія Коваль.
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