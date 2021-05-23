Сума угоди склала 22,4 мільйона доларів. Як виглядає розкішний об'єкт нерухомості – дивіться нижче.
Не проґавте У Франції продають будинки за 1 євро: у чому суть та які умови
Що відомо про угоду
Марку Ентоні знадобилося близько 8 місяців, щоб продати маєток Villa Costanera. Початкова ціна об'єкта нерухомості – 27 мільйонів доларів (74 мільйони гривень).
Співак хотів продати будинок за 27 мільйонів доларів / Фото realtor
Продати особняк у закритому селищі вдалося за 22,4 мільйона доларів (близько 614,5 мільйона гривень).
Величезний маєток знаходиться у закритому селищі / Фото realtor
Цікаво Будинок Курта Кобейна виставили на продаж: як він виглядає та що є всередині
Що є у зірковому маєтку
Площа Villa Costanera становить близько 1900 квадратних метрів.
Площа маєтку – 1900 квадратних метрів / Фото realtor
В особняку є 12 спалень, три кухні, 13 ванних кімнат і винний льох.
Біля вілли велика й доглянута територія / Фото realtor
На території також є власний причал і будівля для персоналу.
В особняку великі панорамні вікна та двері / Фото realtor
Біля будинку також є басейн / Фото realtor
Інтер'єр оформлений у світлих тонах. У просторій вітальні є величезний диван для великих компаній і зона ТБ.
Інтер'єр будинку стильний та стриманий / Фото realtor
Гарний камін доповнює інтер'єр / Фото realtor
У кухні переважає темне дерево. Також є багато вікон і кілька островів.
Велика кухня світла й затишна / Фото realtor