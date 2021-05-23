Сума угоди склала 22,4 мільйона доларів. Як виглядає розкішний об'єкт нерухомості – дивіться нижче.

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Що відомо про угоду

Марку Ентоні знадобилося близько 8 місяців, щоб продати маєток Villa Costanera. Початкова ціна об'єкта нерухомості – 27 мільйонів доларів (74 мільйони гривень).

Співак хотів продати будинок за 27 мільйонів доларів / Фото realtor

Продати особняк у закритому селищі вдалося за 22,4 мільйона доларів (близько 614,5 мільйона гривень).

Величезний маєток знаходиться у закритому селищі​ / Фото realtor

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Що є у зірковому маєтку

Площа Villa Costanera становить близько 1900 квадратних метрів.

Площа маєтку – 1900 квадратних метрів / Фото realtor

В особняку є 12 спалень, три кухні, 13 ванних кімнат і винний льох.

Біля вілли велика й доглянута територія / Фото realtor

На території також є власний причал і будівля для персоналу.

В особняку великі панорамні вікна та двері​ / Фото realtor

Біля будинку також є басейн / Фото realtor

Інтер'єр оформлений у світлих тонах. У просторій вітальні є величезний диван для великих компаній і зона ТБ.

Інтер'єр будинку стильний та стриманий / Фото realtor

Гарний камін доповнює інтер'єр / Фото realtor

У кухні переважає темне дерево. Також є багато вікон і кілька островів.

Велика кухня світла й затишна / Фото realtor