І, звісно, перша проблема, яка виникає при переїзді – це пошук орендованого житла. Точніше – вибір району, в якому слід винайняти квартиру, щоб отримати найкращі умови за доступну вартість.
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Які чинники впливають на вибір району
Якщо не хочете заглиблюватися у всі нюанси, то можна оформити доручення у приватного нотаріуса, щоб фахівець узяв на себе юридичні питання.
Насамперед потрібно саме вам визначитися з наступним:
- приблизний бюджет, враховуючи суму за комунальні послуги;
- наявність меблів, які мають бути обов’язково;
- стан квартири;
- кількість кімнат;
- розташована поряд інфраструктура.
Все це впливає на вартість, іноді отримати все бажане за помірний бюджет можна лише у віддалених районах, а для центру міста доведеться віддати суму у 2 рази більше. Та все ж, отримати бажане можливо, головне – постійно моніторити свіжі пропозиції.
Які райони користуються найбільшою популярністю
Які райони Києва користуються найбільшою популярністю серед орендарів / Фото Unsplash
Найкраще орендувати житло не через посередника, оскільки він часто бере додатковий відсоток, а також не завжди може надати повну інформацію.
Шукаючи квартиру, портал OLX Нерухомість, рекомендує звернути увагу на такі райони:
- Подільський – найдавніша частина столиці, багато історичних місць, є багато варіантів у старих будинках, але при цьому добре розвинена інфраструктура;
- Печерський – тут зосереджена престижна нерухомість, тому саме в цьому районі проживають зірки, політики та знаменитості;
- Голосіївський – один із найбільших та екологічно чистих, розвинена інфраструктура, багато пропозицій від забудовників.
Перед підписанням договору на оренду обов’язково проведіть перевірку документів на нерухомість та дізнайтесь про всі деталі. У такому разі вибраний район та житло в ньому будуть приносити лише задоволення.