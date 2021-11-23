И, конечно, первая проблема, которая возникает при переезде, – это поиск арендованного жилья. Точнее – выбор района, в котором стоит снять квартиру, чтобы получить лучшие условия за доступную стоимость.
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Какие факторы влияют на выбор района
Если вы не хотите вникать во все нюансы, то можно оформить поручение у частного нотариуса, чтобы специалист взял на себя юридические вопросы.
Прежде всего, нужно именно вам определиться со следующим:
- примерный бюджет, учитывая сумму за коммунальные услуги;
- наличие мебели, которая должна быть обязательно;
- состояние квартиры;
- количество комнат;
- расположенная рядом инфраструктура.
Все это влияет на стоимость, иногда получить все желаемое за умеренный бюджет можно только в отдаленных районах, а центру города придется отдать сумму в 2 раза больше. И все же получить желаемое возможно, главное – постоянно мониторить свежие предложения.
Какие районы пользуются наибольшей популярностью
Какие районы Киева пользуются наибольшей популярностью среди арендаторов / Фото Unsplash
Лучше всего арендовать жилье не через посредника, поскольку часто он берет дополнительный процент, а также не всегда может предоставить полную информацию.
Для тех, кто ищет жилье, портал OLX Недвижимость, рекомендует обратить внимание на следующие районы:
- Подольский – самая древняя часть столицы, много исторических мест, есть много вариантов в старых домах, но при этом хорошо развита инфраструктура;
- Печерский – здесь сосредоточена престижная недвижимость, поэтому именно в этом районе проживают звезды, политики и знаменитости;
- Голосеевский – один из самых крупных и экологически чистых, развитая инфраструктура, много предложений от застройщиков.
Перед подписанием договора на аренду обязательно проведите проверку документов на недвижимость и узнайте все детали. В таком случае выбранный район и жилье в нем будут доставлять только удовольствие.