И, конечно, первая проблема, которая возникает при переезде, – это поиск арендованного жилья. Точнее – выбор района, в котором стоит снять квартиру, чтобы получить лучшие условия за доступную стоимость.

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Какие факторы влияют на выбор района

Если вы не хотите вникать во все нюансы, то можно оформить поручение у частного нотариуса, чтобы специалист взял на себя юридические вопросы.

Прежде всего, нужно именно вам определиться со следующим:

примерный бюджет, учитывая сумму за коммунальные услуги;

наличие мебели, которая должна быть обязательно;

состояние квартиры;

количество комнат;

расположенная рядом инфраструктура.

Все это влияет на стоимость, иногда получить все желаемое за умеренный бюджет можно только в отдаленных районах, а центру города придется отдать сумму в 2 раза больше. И все же получить желаемое возможно, главное – постоянно мониторить свежие предложения.

Какие районы пользуются наибольшей популярностью

Какие районы Киева пользуются наибольшей популярностью среди арендаторов / Фото Unsplash

Лучше всего арендовать жилье не через посредника, поскольку часто он берет дополнительный процент, а также не всегда может предоставить полную информацию.

Для тех, кто ищет жилье, портал OLX Недвижимость, рекомендует обратить внимание на следующие районы:

Подольский – самая древняя часть столицы, много исторических мест, есть много вариантов в старых домах, но при этом хорошо развита инфраструктура;

– самая древняя часть столицы, много исторических мест, есть много вариантов в старых домах, но при этом хорошо развита инфраструктура; Печерский – здесь сосредоточена престижная недвижимость, поэтому именно в этом районе проживают звезды, политики и знаменитости;

– здесь сосредоточена престижная недвижимость, поэтому именно в этом районе проживают звезды, политики и знаменитости; Голосеевский – один из самых крупных и экологически чистых, развитая инфраструктура, много предложений от застройщиков.

Перед подписанием договора на аренду обязательно проведите проверку документов на недвижимость и узнайте все детали. В таком случае выбранный район и жилье в нем будут доставлять только удовольствие.