Експерти назвали 3 райони Києва, у яких найкраще винаймати квартиру

Київ неспинно притягує нових мешканців зі всіх куточків країни та навіть з-за кордону. Це не дивно, враховуючи, що тут розвинена економіка та інфраструктура, багато історичних місць та культурних заходів.

І, звісно, перша проблема, яка виникає при переїзді – це пошук орендованого житла. Точніше – вибір району, в якому слід винайняти квартиру, щоб отримати найкращі умови за доступну вартість.

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Які чинники впливають на вибір району

Якщо не хочете заглиблюватися у всі нюанси, то можна оформити доручення у приватного нотаріуса, щоб фахівець узяв на себе юридичні питання.

Насамперед потрібно саме вам визначитися з наступним:

приблизний бюджет, враховуючи суму за комунальні послуги;

наявність меблів, які мають бути обов’язково;

стан квартири;

кількість кімнат;

розташована поряд інфраструктура.

Все це впливає на вартість, іноді отримати все бажане за помірний бюджет можна лише у віддалених районах, а для центру міста доведеться віддати суму у 2 рази більше. Та все ж, отримати бажане можливо, головне – постійно моніторити свіжі пропозиції.

Які райони користуються найбільшою популярністю

Які райони Києва користуються найбільшою популярністю серед орендарів / Фото Unsplash

Найкраще орендувати житло не через посередника, оскільки він часто бере додатковий відсоток, а також не завжди може надати повну інформацію.

Шукаючи квартиру, портал OLX Нерухомість, рекомендує звернути увагу на такі райони:

Подільський – найдавніша частина столиці, багато історичних місць, є багато варіантів у старих будинках, але при цьому добре розвинена інфраструктура;

– найдавніша частина столиці, багато історичних місць, є багато варіантів у старих будинках, але при цьому добре розвинена інфраструктура; Печерський – тут зосереджена престижна нерухомість, тому саме в цьому районі проживають зірки, політики та знаменитості;

– тут зосереджена престижна нерухомість, тому саме в цьому районі проживають зірки, політики та знаменитості; Голосіївський – один із найбільших та екологічно чистих, розвинена інфраструктура, багато пропозицій від забудовників.

Перед підписанням договору на оренду обов’язково проведіть перевірку документів на нерухомість та дізнайтесь про всі деталі. У такому разі вибраний район та житло в ньому будуть приносити лише задоволення.