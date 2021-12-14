Експерти назвали головні помилки у текстильному оформленні спальні

Багато декораторів рекомендують продумувати текстильне оформлення спальні на початку роботи над дизайн-проєктом. Адже лише так можна уникнути головних помилок та створити продуманий і стильний простір.

Якщо ви якраз перебуваєте на етапі пошуку стильного текстилю або вже перебираєте методи виправлення колишніх помилок, радимо прислухатися до порад експертів.

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Штори та покривало на ліжко з одного матеріалу



Ліжко – це велика колірна пляма, яка впливає на стиль спальні / Фото dekoriko

Одне із найбільш невдалих рішень – вибір штор та покривала на ліжко з одного матеріалу. Оскільки це дві великі площини в спальні, кімната виглядатиме занадто "плоско" та бездушно.

Виправити цю помилку просто. Достатньо замінити покривало чи штори. Продумайте інші кольорові сценарії, зосередившися на інших кольорах з якими можна поєднати текстиль. Крім того, серед сучасних трендів – відмова від покривала. Натомість ви можете купити однотонну постільну білизну.

Якщо боїтеся сміливих експериментів використовуйте один колір різних фактур та відтінків.

Акцент на шторах



Якщо ви мрієте про ненав'язливий інтер'єр – обирайте нейтральні штори / Фото ratatum

Штори можуть додати кімнаті фактури, але лише у комплексі. Якщо ви використаєте занадто агресивний колір чи активний принт – весь акцент переміститься в зону вікна, тоді як інша частина кімнати залишиться "сірою зоною".

Канти на покривала та подушки

Не варто робити канти на покривала та подушки із залишків тканини для штор / Фото stroy-podskazka

Щоб не допустити цієї помилки, потрібно розуміти, що текстиль, як і інші деталі інтер'єру (оздоблювальні матеріали, колір, фактури, декор), повинний передавати головну ідею інтер'єру, розповідати історію про людину, яка живе у цій кімнаті. На жаль, залишки зі штор не можуть впоратися із цим завданням.

Неправильно підібраний килим

Ніжки ліжка повинні стояти на килимі / Фото idei

Є 2 найпоширеніші помилки, пов'язані із розташуванням килима: неправильно підібраний розмір та неправильне розташування.

За допомогою килима можна візуально виправити або погіршити габарити кімнати, що особливо відчувається у невеликих просторах. Приміром, витягнута спальня з вузьким килимом виглядатиме ще тісніше. Тож килим повинен заходити під ліжко до тумбочок або закривати площу підлоги під ліжком повністю. Його площі має вистачати на підступи до ліжка з обох боків.

Також у поспіху власники квартир часто обирають килим невідповідного кольору. Щоб уникнути цього, намагайтеся враховувати не тільки загальну колірну схему, але також активні патерни, а також колір штор.

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Постіль з яскравим принтом

Використовуйте однотонну постіль без надлишку подушок / Фото Pinterest

Часта помилка текстильного оформлення спальні – неправильний підбір постільної білизни. Яскравий принт і невідповідні кольори можуть порушити стилістику кімнати, адже в тренді виважений підхід та лаконічність. Ще гірше – якщо ви використовуєте синтетику. Це не лише руйнує естетику, але й негативно впливає на відпочинок. Тож краще обирати натуральні тканини – бавовну, шовк чи льон.