Впродовж 2021 року у загальній структурі попиту на оренду житла, популярність найму апартаментів у прибуткових будинках становить близько 10%. Проте пропозиція такого житла суттєво обмежена і може задовольнити максимум 20% орендарів.

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Що таке прибуткові будинки

Прибутковий будинок – багатоквартирний житловий будинок, збудований для здачі квартир в оренду.

Залежно від економічних умов в тому чи іншому регіоні, кількість орендарів, що переорієнтуватимуться на прибуткові будинки, поступово зростатиме.

“У найближчі кілька років у таких містах, як Київ, Львів, Одеса та Харків очікується суттєве зростання популярності оренди апартаментів в прибуткових будинках. Можна говорити про те, що частка потенційних орендарів у прибуткових будинках різних форматів зростатиме відповідно до наявної пропозиції. До 2025 року кількість прибуткових будинків у великих регіональних центрах може зрости з наявних 1000 номерів до 2000 – 3000 апартаментів (близько 30 прибуткових будинків), левова частка з яких буде сконцентрована в Києві (понад 40%), Львові та Одесі (близько 25-30%)”, – зазначив співзасновник та керуючий партнер компанії INSPI Development Володимир Семенцов.

Хол у прибутковому будинку / Фото Pexels

Серед найбільших переваг оренди в прибуткових будинках експерт назвав:

можливість "готельного" обслуговування, покладеного на керуючу компанію (рум-сервіс, ресепшн, клінінг, оплата комунальних витрат),

облаштування зручного і сучасного лобі,

наявність додаткових об’єктів інфраструктури формату live-work-play (кав’ярні, фітнес-центри, магазини, вбудовані невеликі ТЦ, коворкінги),

безпека проживання,

закрита територія,

наявність паркінгу.

"Потенційні наймачі апартаментів в прибуткових будинках налаштовані отримати максимальний комфорт від проживання, починаючи від прибирання в номері, можливості дистанційної роботи, закінчуючи відпочинком у кав’ярні прямо в будинку. Саме тому забудовники, що планують реалізовувати проєкти в цьому сегменті нерухомості, намагатимуться втілити всі наявні переваги життя в новобудовах, додавши елементи суто готельного сервісу", – підкреслив він.

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Володимир Семенцов вважає, що розвиток сегменту прибуткових будинків залежатиме від кількох важливих факторів, серед яких: інвестиційна привабливість, як для девелопера, так і приватних інвесторів (пасивні інвестиції, шерінгові інвестиції на стадії будівництва та експлуатації і т. ін.), а також рівень платоспроможного попиту.

За його словами, вартість проживання в апартаментах, співставних з площею 1-кімнатної квартири, залежно від класу об’єкта може бути дорожчим на 30 – 40%.