Недопрацювання можуть сприяти встановленню та поширенню корупційних практик у житловій сфері. Розповідаємо, що саме виявило НАЗК за результатами експертизи.
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Так, згідно з експертизою, ухвалення проєкту Житлового кодексу в актуальній редакції дозволить продовжити корупційну практику, зокрема щодо:
- виділення органами місцевого самоврядування земельних ділянок безкоштовно та на пільгових умовах без проведення земельних торгів обслуговуючим кооперативам зі словосполученням "ЖБК";
- непрозорого розподілу службового житла серед працівників та зловживань уповноваженими особами своїм службовим становищем;
- лобіювання інтересів окремих фізичних осіб – підприємців або юридичних осіб – суб’єктів підприємницької діяльності з утримання спільного майна багатоквартирного будинку.
Виявлені корупціогенні норми
Поміж корупціогенних норм, які виявило НАЗК у проєкті нового Житлового кодексу, зокрема такі:
- наділення широкими дискреційними повноваженнями за відсутності визначеного порядку та механізму реалізації дій таких осіб;
- нечітка регламентація повноважень територіальних громад у сприянні забудовникам у новому будівництві житла, що матиме невисоку вартість, а також органів місцевого самоврядування та інших організацій в частині розпорядження житлом у новоспоруджених будинках, переданих забудовниками;
- відсутність механізмів та способів реалізації органами місцевого самоврядування повноважень щодо погодження проведення реконструкції житла та знесення непридатних для проживання житлових будинків;
- відсутність чітких положень щодо повноважень територіальних громад у частині сприяння забудовникам у новому будівництві житла, а також неврегульованість визначення "невисокої вартості" житла у новому будівництві;
- відсутність порядку (механізмів та способів) здійснення державного контролю (нагляду) за дотриманням органами з оцінки відповідності законодавства стосовно сертифікації діяльності з управління багатоквартирними будинками.
НАЗК рекомендує доопрацювати проєкт Житлового кодексу з урахуванням рекомендацій Нацагентства.
Реалізація проєкту нового Житлового кодексу покликана сприяти врегулюванню правовідносин, що виникають під час реалізації громадянами України своїх конституційних прав на житло.