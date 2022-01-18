Недопрацювання можуть сприяти встановленню та поширенню корупційних практик у житловій сфері. Розповідаємо, що саме виявило НАЗК за результатами експертизи.

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Так, згідно з експертизою, ухвалення проєкту Житлового кодексу в актуальній редакції дозволить продовжити корупційну практику, зокрема щодо:

виділення органами місцевого самоврядування земельних ділянок безкоштовно та на пільгових умовах без проведення земельних торгів обслуговуючим кооперативам зі словосполученням "ЖБК";

непрозорого розподілу службового житла серед працівників та зловживань уповноваженими особами своїм службовим становищем;

лобіювання інтересів окремих фізичних осіб – підприємців або юридичних осіб – суб’єктів підприємницької діяльності з утримання спільного майна багатоквартирного будинку.

Виявлені корупціогенні норми

Поміж корупціогенних норм, які виявило НАЗК у проєкті нового Житлового кодексу, зокрема такі:

наділення широкими дискреційними повноваженнями за відсутності визначеного порядку та механізму реалізації дій таких осіб;

нечітка регламентація повноважень територіальних громад у сприянні забудовникам у новому будівництві житла, що матиме невисоку вартість, а також органів місцевого самоврядування та інших організацій в частині розпорядження житлом у новоспоруджених будинках, переданих забудовниками;

відсутність механізмів та способів реалізації органами місцевого самоврядування повноважень щодо погодження проведення реконструкції житла та знесення непридатних для проживання житлових будинків;

відсутність чітких положень щодо повноважень територіальних громад у частині сприяння забудовникам у новому будівництві житла, а також неврегульованість визначення "невисокої вартості" житла у новому будівництві;

відсутність порядку (механізмів та способів) здійснення державного контролю (нагляду) за дотриманням органами з оцінки відповідності законодавства стосовно сертифікації діяльності з управління багатоквартирними будинками.

НАЗК рекомендує доопрацювати проєкт Житлового кодексу з урахуванням рекомендацій Нацагентства.

Реалізація проєкту нового Житлового кодексу покликана сприяти врегулюванню правовідносин, що виникають під час реалізації громадянами України своїх конституційних прав на житло.