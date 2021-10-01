Аналізуючи макроекономічні та загальноринкові чинники, оглядачка ринку нерухомості Вікторія Берещак розповіла на що нам очікувати в четвертому кварталі. Зібрали найголовніше.

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З початку 2021 року медіана вартість квадратного метра житла в ЖК Києва зросла на 17% у гривні та на 23,5% у доларах. При цьому зростання цін у гривні з початку пандемії ще суттєвіше – цілих 30%.

Кожна новина про зростання цін неодмінно тягне за собою вкид про "мильну бульбашку на ринку житла України, яка ось-ось лусне". Насправді нам немає чого боятися. Дивлячися на світові сировинні ринки та аналізуючи прогнози щодо інфляції, слід чекати, що нас очікує подальше зростання собівартості житла.

Ціни продовжать зростати, але є низка чинників, що стримують цей процес.

Основними чинниками подорожчання квадрата на ринку житлової нерухомості в Україні у 2021 році стало зростання собівартості, цінове ралі на світових ринках, прискорення інфляції в річному вимірі в Україні. В першому півріччі собівартість вийшла за межі цільового діапазону, і це відхилення було набагато більшим від передбачуваного. А вже у липні 2021 року ми побачили показник на рівні 10,2%, – розповідає експертка.

Ще один важливий чинник, який провокує ріст цін – збільшення інвестиційного попиту, який досі зберігається в сегментах комфорт-плюс та бізнес-клас. У загальній структурі попиту цей показник зріс на 20% із початку року. Саме цей чинник став причиною суттєвої різниці в цінах на первинному ринку.

Для порівняння: загальноринкова вартість квадрата збільшилася на 17%, тоді як в сегменті комфорт-плюс цей ріст становив 20 – 22%, в бізнес-класі за аналогічний проміжок часу спостерігалося підвищення на 24%.

Також на різницю впливає ступінь будівельної готовності: у ліквідних комплексів з високим рівнем платоспроможного попиту помітно вищий рівень динаміки на майданчику.

Що буде з цінами на нерухомість в Україні: прогноз

Загальноринкова вартість квадрата збільшилася на 17% / Фото Pexels

У четвертому кварталі ціни на українську нерухомість зростатимуть, зокрема й через збільшення вартості будматеріалів.

Експертка виділяє 2 причини активного зростання:

висока інфляція (як у країні, так і у світі); наслідки коронавірусної реальності, пов'язані зі збоями в логістичних ланцюжках.

Цілком імовірно, що ціни підвищаться ще в межах 10 – 15% до січня. А потім, в разі зниження платоспроможного попиту, нас чекатиме невелике затишшя.

Головні ризики для будівельного ринку України

Вичерпання платоспроможного попиту

Реальні доходи знову йдуть на спад, а іпотека ще не стала інструментом, який здатен вирівняти ситуацію. Охолодження платоспроможного попиту може вдарити по ринку, зокрема вплинути і на кількість виведених проєктів, і на темпи будівництва.

Законопроєкт 5600

Законопроєкт, який передбачає ПДВ на першу постачу житла відразу ж закладає 20% зростання вартості квадрата, а з огляду на всі витрати та необхідність заробити на плечі кінцевого споживача може лягти і 25%, окрім зростання собівартості. Це тягне за собою багато чинників ризику: зниження рівня попиту, зменшення частки інвестиційних угод у загальній структурі, падіння будівельного мультиплікатора, зростання вартості для покупця житла.

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Перебудова ринку

Сюди можна віднести й такі глобальні процеси як ліквідація ДАБІ та запуск ДІАМ, початок видавання дозволів на будівництво та сертифікатів готовності в електронній системі, питання захисту прав інвесторів і багато інших процесів, які впливають на функціонування будівельного ринку.