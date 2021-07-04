Це призведе до серйозних наслідків, які відчують на собі й прості українці, і держава в цілому. Детальніше пояснила оглядачка ринку нерухомості Вікторія Берещак.

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Що важливого у документі

За словами експертки, в документі є два ключових моменти:

звільнення від оподаткування учасників держпрограми іпотеки та програми Фонду розвитку підприємництва та Фонду розвитку інновацій.

запровадження оподаткування доходів фізичних осіб, отриманих від продажу третього та наступних об'єктів нерухомості за звітний період. Ставка при цьому становить 18%.

Це історія з розряду: однією рукою давати, другою – віднімати. Тому що впровадження подібного оподаткування – прямий удар по інвестиціях приватних рантьє. А, отже, це удар по всій будівельній галузі та суміжних з нею галузях, яких понад сорок,

– зазначила Берещак.

Вона пояснила, що у разі прийняття законопроєкту, обсяги інвестицій серйозно зменшаться. Це призведе до скорочення податкових відрахувань, відсутності робочих місць, зниження темпів будівництва та введення нових об'єктів в експлуатацію.

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Як податки вплинуть на вартість нерухомості

Експертка наголосила, що ідея врівноважити оподаткування непогана, але не у тому вигляді, в якому вона представлена у парламенті. Нинішній варіант призведе до подорожчання нерухомості відразу на 20%. І платити цю суму доведеться звичайним українцям, які купують житло.

Податок у 18% і пенсійний збір фактично ведуть до збільшення вартості житла відразу на 20%, які доведеться заплатити пересічному покупцеві. Чи захоче він це робити – питання інше,

– резюмувала Вікторія Берещак.