Це призведе до серйозних наслідків, які відчують на собі й прості українці, і держава в цілому. Детальніше пояснила оглядачка ринку нерухомості Вікторія Берещак.
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Що важливого у документі
За словами експертки, в документі є два ключових моменти:
- звільнення від оподаткування учасників держпрограми іпотеки та програми Фонду розвитку підприємництва та Фонду розвитку інновацій.
- запровадження оподаткування доходів фізичних осіб, отриманих від продажу третього та наступних об'єктів нерухомості за звітний період. Ставка при цьому становить 18%.
Це історія з розряду: однією рукою давати, другою – віднімати. Тому що впровадження подібного оподаткування – прямий удар по інвестиціях приватних рантьє. А, отже, це удар по всій будівельній галузі та суміжних з нею галузях, яких понад сорок,
– зазначила Берещак.
Вона пояснила, що у разі прийняття законопроєкту, обсяги інвестицій серйозно зменшаться. Це призведе до скорочення податкових відрахувань, відсутності робочих місць, зниження темпів будівництва та введення нових об'єктів в експлуатацію.
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Як податки вплинуть на вартість нерухомості
Експертка наголосила, що ідея врівноважити оподаткування непогана, але не у тому вигляді, в якому вона представлена у парламенті. Нинішній варіант призведе до подорожчання нерухомості відразу на 20%. І платити цю суму доведеться звичайним українцям, які купують житло.
Податок у 18% і пенсійний збір фактично ведуть до збільшення вартості житла відразу на 20%, які доведеться заплатити пересічному покупцеві. Чи захоче він це робити – питання інше,
– резюмувала Вікторія Берещак.