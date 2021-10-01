Експертка назвала головні ризики на ринку нерухомості України: чого очікувати

Нестабільність на ринку житла на тлі непростої економічної ситуації, викликає гарячі обговорення, які часто лише роздмухують паніку. Одні пророкують стрімке зростання цін, інші кричать про падіння, яке призведе до краху.

Аналізуючи макроекономічні та загальноринкові чинники, оглядачка ринку нерухомості Вікторія Берещак розповіла на що нам очікувати в четвертому кварталі. Зібрали найголовніше.

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З початку 2021 року медіанна вартість квадратного метра житла в ЖК Києва зросла на 17% у гривні та на 23,5% у доларах. При цьому зростання цін у гривні з початку пандемії ще суттєвіше – цілих 30%.

Кожна новина про зростання цін неодмінно тягне за собою вкид про "мильну бульбашку на ринку житла України, яка ось-ось лусне". Насправді нам немає чого боятися. Дивлячися на світові сировинні ринки та аналізуючи прогнози щодо інфляції, слід чекати, що нас очікує подальше зростання собівартості житла.

Ціни продовжать зростати, але є низка чинників, що стримують цей процес.

Основними чинниками подорожчання квадрата на ринку житлової нерухомості в Україні у 2021 році стало зростання собівартості, цінове ралі на світових ринках, прискорення інфляції в річному вимірі в Україні. В першому півріччі собівартість вийшла за межі цільового діапазону, і це відхилення було набагато більшим від передбачуваного. А вже у липні 2021 року ми побачили показник на рівні 10,2%, – розповідає експертка.

Ще один важливий чинник, який провокує ріст цін – збільшення інвестиційного попиту, який досі зберігається в сегментах комфорт-плюс та бізнес-клас. У загальній структурі попиту цей показник зріс на 20% із початку року. Саме цей чинник став причиною суттєвої різниці в цінах на первинному ринку.

Для порівняння: загальноринкова вартість квадрата збільшилася на 17%, тоді як в сегменті комфорт-плюс цей ріст становив 20 – 22%, в бізнес-класі за аналогічний проміжок часу спостерігалося підвищення на 24%.

Також на різницю впливає ступінь будівельної готовності: у ліквідних комплексів з високим рівнем платоспроможного попиту помітно вищий рівень динаміки на майданчику.

Що буде з цінами на нерухомість в Україні: прогноз

Загальноринкова вартість квадрата збільшилася на 17% / Фото Pexels

У четвертому кварталі ціни на українську нерухомість зростатимуть, зокрема й через збільшення вартості будматеріалів.

Експертка виділяє 2 причини активного зростання:

висока інфляція (як у країні, так і у світі); наслідки коронавірусної реальності, пов'язані зі збоями в логістичних ланцюжках.

Цілком імовірно, що ціни підвищаться ще в межах 10 – 15% до січня. А потім, в разі зниження платоспроможного попиту, нас чекатиме невелике затишшя.

Головні ризики для будівельного ринку України

Вичерпання платоспроможного попиту

Реальні доходи знову йдуть на спад, а іпотека ще не стала інструментом, який здатен вирівняти ситуацію. Охолодження платоспроможного попиту може вдарити по ринку, зокрема вплинути і на кількість виведених проєктів, і на темпи будівництва.

Законопроєкт 5600

Законопроєкт, який передбачає ПДВ на першу постачу житла відразу ж закладає 20% зростання вартості квадрата, а з огляду на всі витрати та необхідність заробити на плечі кінцевого споживача може лягти і 25%, окрім зростання собівартості. Це тягне за собою багато чинників ризику: зниження рівня попиту, зменшення частки інвестиційних угод у загальній структурі, падіння будівельного мультиплікатора, зростання вартості для покупця житла.

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Перебудова ринку

Сюди можна віднести й такі глобальні процеси як ліквідація ДАБІ та запуск ДІАМ, початок видавання дозволів на будівництво та сертифікатів готовності в електронній системі, питання захисту прав інвесторів і багато інших процесів, які впливають на функціонування будівельного ринку.