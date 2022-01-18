Приміщення перепланували, відреставрували фасад, а також додали верхній поверх, де розташували невелику квартиру.
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Друге життя електричної підстанції
Фасад до початку робіт / Фото Laplan
Попри реставрацію фасаду, архітектори зберегли його оригінальний вигляд із цегляною кладкою та індустріальним настроєм. Єдине, що суттєво змінилося – віконні рами. Також будівля отримала терасу та вихід на балкон. Нові елементи пофарбували у чорний.
Візуалізація проєкту / Фото Laplan
Для того щоб розширити площу, архітектори додали ще один житловий поверх. Для цього вони підняли оригінальну залізобетонну стелю. Відтак будівля отримала 3 поверхи. Перші два виділили під офісні приміщення. На верхньому – організували невелику квартиру зі спальнею, кухнею, оснащеною сучасною технікою, вітальнею та ванною кімнатою.
Будівля отримала балкон / Фото Laplan
В інтер'єрі переважає мінімалістичний білий. Проте зустрічаються в оздобленні й оригінальні деталі – автори оновили сталеві стельові балки та залізобетонний дах на верхньому поверсі, які стали акцентними елементами.
Інтер'єр офісів та житлового приміщення / Фото Laplan