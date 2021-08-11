Про це свідчать дані дослідження Prime Global Cities Index від міжнародного агентства нерухомості Knight Frank. Які 10 міст стали лідерами зі зростання цін на елітне житло – читайте далі.

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Хто потрапив до рейтингу

На першому місці опинилося місто Торонто (Канада). За словами експертів, це сталося через високий попит і низьку пропозицію на ринку нерухомості.

Елітне житло у Торонто подорожчало на 27% / Фото Pixabay

Наступні три рядки дісталися Шанхаю (Китай), Гуанчжоу (Китай) та Сеулу (Південна Корея).

та Замкнуло першу п'ятірку місто Маямі у США.

Елітна нерухомість в Маямі піднялася у ціні на 18,7% / Фото Pixabay

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ТОП-10 міст, де подорожчала елітна нерухомість

Торонто (Канада) +27%; Шанхай (Китай) +21,4%; Гуанчжоу (Китай) +19,8%; Сеул (Південна Корея) +19,6%; Маямі (США) +18,7%; Москва (Росія) +17,6%; Лос-Анджелес (США) +17,5% Сан-Франциско (США) +17,1% Ванкувер (Канада) +16,6% Тайбей (Тайвань, КНР) +14,9%.

Тайбей замкнув першу десятку рейтингу / Фото Pixabay