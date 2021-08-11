Про це свідчать дані дослідження Prime Global Cities Index від міжнародного агентства нерухомості Knight Frank. Які 10 міст стали лідерами зі зростання цін на елітне житло – читайте далі.
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Хто потрапив до рейтингу
На першому місці опинилося місто Торонто (Канада). За словами експертів, це сталося через високий попит і низьку пропозицію на ринку нерухомості.
Елітне житло у Торонто подорожчало на 27% / Фото Pixabay
- Наступні три рядки дісталися Шанхаю (Китай), Гуанчжоу (Китай) та Сеулу (Південна Корея).
- Замкнуло першу п'ятірку місто Маямі у США.
Елітна нерухомість в Маямі піднялася у ціні на 18,7% / Фото Pixabay
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ТОП-10 міст, де подорожчала елітна нерухомість
- Торонто (Канада) +27%;
- Шанхай (Китай) +21,4%;
- Гуанчжоу (Китай) +19,8%;
- Сеул (Південна Корея) +19,6%;
- Маямі (США) +18,7%;
- Москва (Росія) +17,6%;
- Лос-Анджелес (США) +17,5%
- Сан-Франциско (США) +17,1%
- Ванкувер (Канада) +16,6%
- Тайбей (Тайвань, КНР) +14,9%.
Тайбей замкнув першу десятку рейтингу / Фото Pixabay