Об этом свидетельствуют данные исследования Prime Global Cities Index от международного агентства недвижимости Knight Frank. Какие 10 городов стали лидерами по росту цен на элитное жилье – читайте далее.
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Кто попал в рейтинг
На первом месте оказался город Торонто (Канада). По словам экспертов, это произошло из-за высокого спроса и низкого предложения на рынке недвижимости.
Элитное жилье в Торонто подорожало на 27% / Фото Pixabay
- Следующие три строчки достались Шанхаю (Китай), Гуанчжоу (Китай) и Сеулу (Южная Корея).
- Замкнул первую пятерку город Майами в США.
Элитная недвижимость в Майами поднялась в цене на 18,7% / Фото Pixabay
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ТОП-10 городов, где подорожала элитная недвижимость
- Торонто (Канада) +27%;
- Шанхай (Китай) +21,4%;
- Гуанчжоу (Китай) +19,8%;
- Сеул (Южная Корея) +19,6%;
- Майами (США) +18,7%;
- Москва (Россия) +17,6%;
- Лос-Анджелес (США) +17,5%
- Сан-Франциско (США) +17,1%
- Ванкувер (Канада) +16,6%
- Тайбэй (Тайвань, КНР) +14,9%.
Тайбэй замкнул первую десятку рейтинга / Фото Pixabay