Об этом свидетельствуют данные исследования Prime Global Cities Index от международного агентства недвижимости Knight Frank. Какие 10 городов стали лидерами по росту цен на элитное жилье – читайте далее.

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Кто попал в рейтинг

На первом месте оказался город Торонто (Канада). По словам экспертов, это произошло из-за высокого спроса и низкого предложения на рынке недвижимости.

Элитное жилье в Торонто подорожало на 27% / Фото Pixabay

Следующие три строчки достались Шанхаю (Китай), Гуанчжоу (Китай) и Сеулу (Южная Корея) .

и . Замкнул первую пятерку город Майами в США.

Элитная недвижимость в Майами поднялась в цене на 18,7% / Фото Pixabay

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ТОП-10 городов, где подорожала элитная недвижимость

Торонто (Канада) +27%; Шанхай (Китай) +21,4%; Гуанчжоу (Китай) +19,8%; Сеул (Южная Корея) +19,6%; Майами (США) +18,7%; Москва (Россия) +17,6%; Лос-Анджелес (США) +17,5% Сан-Франциско (США) +17,1% Ванкувер (Канада) +16,6% Тайбэй (Тайвань, КНР) +14,9%.

Тайбэй замкнул первую десятку рейтинга / Фото Pixabay