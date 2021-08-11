Об этом свидетельствуют данные исследования Prime Global Cities Index от международного агентства недвижимости Knight Frank. Какие 10 городов стали лидерами по росту цен на элитное жилье – читайте далее.

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Кто попал в рейтинг

На первом месте оказался город Торонто (Канада). По словам экспертов, это произошло из-за высокого спроса и низкого предложения на рынке недвижимости.

Элитное жилье в Торонто подорожало на 27% / Фото Pixabay

  • Следующие три строчки достались Шанхаю (Китай), Гуанчжоу (Китай) и Сеулу (Южная Корея).
  • Замкнул первую пятерку город Майами в США.

Элитная недвижимость в Майами поднялась в цене на 18,7% / Фото Pixabay

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ТОП-10 городов, где подорожала элитная недвижимость

  1. Торонто (Канада) +27%;
  2. Шанхай (Китай) +21,4%;
  3. Гуанчжоу (Китай) +19,8%;
  4. Сеул (Южная Корея) +19,6%;
  5. Майами (США) +18,7%;
  6. Москва (Россия) +17,6%;
  7. Лос-Анджелес (США) +17,5%
  8. Сан-Франциско (США) +17,1%
  9. Ванкувер (Канада) +16,6%
  10. Тайбэй (Тайвань, КНР) +14,9%.

Тайбэй замкнул первую десятку рейтинга / Фото Pixabay