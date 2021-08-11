Елітна нерухомість подорожчала у 46 містах світу: хто опинився в лідерах

У другому кварталі 2021 року елітна нерухомість подорожчала у 46 містах світу на 8,2% в річному обчисленні. Основною причиною став підвищений попит на об'єкти.

Про це свідчать дані дослідження Prime Global Cities Index від міжнародного агентства нерухомості Knight Frank. Які 10 міст стали лідерами зі зростання цін на елітне житло – читайте далі.

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Хто потрапив до рейтингу

На першому місці опинилося місто Торонто (Канада). За словами експертів, це сталося через високий попит і низьку пропозицію на ринку нерухомості.

Елітне житло у Торонто подорожчало на 27% / Фото Pixabay

Наступні три рядки дісталися Шанхаю (Китай), Гуанчжоу (Китай) та Сеулу (Південна Корея).

та Замкнуло першу п'ятірку місто Маямі у США.

Елітна нерухомість в Маямі піднялася у ціні на 18,7% / Фото Pixabay

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ТОП-10 міст, де подорожчала елітна нерухомість

Торонто (Канада) +27%; Шанхай (Китай) +21,4%; Гуанчжоу (Китай) +19,8%; Сеул (Південна Корея) +19,6%; Маямі (США) +18,7%; Москва (Росія) +17,6%; Лос-Анджелес (США) +17,5% Сан-Франциско (США) +17,1% Ванкувер (Канада) +16,6% Тайбей (Тайвань, КНР) +14,9%.

Тайбей замкнув першу десятку рейтингу / Фото Pixabay