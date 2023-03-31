Елітний будинок вражає не лише своєю вартістю, але й дизайном та наповненням. Він може стати чудовою знахідкою для охочого вкласти гроші у нерухомість, якби не одне але.
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Будинок екстрасенса намагаються продати
Урі Геллер – відомий британський екстрасенс та містифікатор. Він володіє елітною нерухомістю ще з 1985 року. Всередині його будинку є все, що потрібне для розкішного життя, тож маєток може заполонити серце багатьох вибагливих покупців елітної нерухомості.
Споруджений він ще у 1970-х роках у селі Соннінг на Темзі. Тут живе чимало видатних людей, зокрема біля вигину річки оселився Джордж Клуні та колишній прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей. Навпроти Геллерів будинок гітариста Led Zepplin Джиммі Пейдж, тож у нових власників буде змога завести знаменитих друзів.
Планував велику територію на 1400 квадратних метрів житлової площі єврейський архітектор Рамон Ґрін. Споруда створена у стилі палладіанство, та оздоблена вишуканими колонами та іншими елементами. Ззовні вона нагадує Білий дім у Вашингтоні.
Будинок Урі Геллера / Фото jpost
Власник будинку вирішив повернутись у країну свого народження, тож продажем займається агенція Savills у Великій Британії. Вартість будинку – 9,82 мільйонів доларів.
Коли ми їхали по під'їзній алеї, я відчув, що потрапляю в якесь чарівне королівство. Ми закохалися в будинок ще до того, як зайшли всередину, і як тільки ми все-таки увійшли – відчули ефект вау. За свою кар'єру я був у багатьох будинках, але ніколи не бачив чогось такого прекрасного,
– розповідає попередній власник-екстрасенс про свою нерухомість.
Чоловіку вдалось чимало змінити в історичній будівлі, зокрема він відремонтував маєток, всередині обладнав його кінотеатром, професійним тренажерним залом, вертолітним і баскетбольним майданчиком. Поруч також є престижна школа Bluecoat, куди Геллер відправив своїх дітей.