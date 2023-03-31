Элитный дом удивляет не только своей стоимостью, но и дизайном и наполнением. Он может стать великолепной находкой для желающего вложить деньги в недвижимость, если бы не одно но.

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Дом экстрасенса пытаются продать

Ури Геллер – известный британский экстрасенс и мистификатор. Он владеет элитной недвижимостью еще с 1985 года. Внутри его дома есть все, что нужно для роскошной жизни, поэтому имение может заполонить сердце многих привередливых покупателей элитной недвижимости.

Сооружен он еще в 1970-х годах в селе Соннинг на Темзе. Здесь живет немало выдающихся людей, в том числе у изгиба реки поселились Джордж Клуни и бывший премьер-министр Великобритании Тереза Мэй. Напротив Геллеров дом гитариста Led Zepplin Джимми Пейдж, так что у новых владельцев будет возможность завести знаменитых друзей.

Планировал обширную территорию на 1400 квадратных метров жилой площади еврейский архитектор Рамон Грин. Сооружение создано в стиле палладианство и украшено изысканными колоннами и другими элементами. Внешне оно напоминает Белый дом в Вашингтоне.

Дом Ури Геллера / Фото jpost

Владелец дома решил вернуться в страну своего рождения, поэтому продажей занимается агентство Savills в Великобритании. Стоимость дома – 9,82 миллиона долларов.

Когда мы ехали по подъездной аллее, я почувствовал, что попадаю в какое-то волшебное королевство. Мы влюбились в дом еще до того, как вошли внутрь, и как только мы все-таки вошли – почувствовали эффект вау. За свою карьеру я был во многих домах, но никогда не видел такого прекрасного,
– рассказывает предыдущий владелец-экстрасенс о своей недвижимости.

Мужчине удалось немало изменить в историческом здании, в частности, он отремонтировал имение, внутри оборудовал его кинотеатром, профессиональным тренажерным залом, вертолетной и баскетбольной площадкой. Рядом также престижная школа Bluecoat, куда Геллер отправил своих детей.

"Я считаю, что дом обладает целебными свойствами, поскольку я построил его в соответствии с принципами фэн-шуй, поэтому через дом течет положительная энергия. У меня были десятки знаменитостей, таких как Майкл Джексон, Дэвид Фрост, пилоты Формулы-1 и мировые лидеры". Я даже пригласил фотографа графа Личфилда, родственника королевы, и он также сказал, что это лучший дом, в который он когда-нибудь ступал", – говорит мистификатор о своем имении.